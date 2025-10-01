Thống kê gây sốc của Isak

Alexander Isak trở thành tâm điểm chỉ trích trong thất bại 0-1 của Liverpool trước Galatasaray tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 1/10.

Isak mờ nhạt trước Galatasaray. Ảnh: Reuters.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở hiệp một, khi Victor Osimhen thực hiện thành công quả phạt đền, mang về lợi thế cho đại diện Thổ Nhĩ Kỳ.

Sang hiệp hai, trong nỗ lực tìm bàn gỡ, HLV Arne Slot tung Mohamed Salah và Alexander Isak vào sân từ phút 62. Nhưng hàng công Liverpool vẫn thi đấu bế tắc và không tạo ra cơ hội đáng chú ý nào.

Ngay sau trận đấu, mạng xã hội lan truyền thống kê khiến người hâm mộ thất vọng về Isak. Tiền đạo 26 tuổi chỉ chạm bóng đúng 4 lần trong hơn 30 phút có mặt trên sân. Ngoài ra, anh chỉ tung ra 2 đường chuyền chính xác.

Nhà báo James Pearce của The Athletic nhận xét: “Isak vào sân hơn nửa giờ nhưng chỉ có bốn pha chạm bóng. Thật khó tin". Tiền đạo người Thụy Điển đến nay vẫn chưa ghi bàn hay tạo kiến tạo nào cho đội chủ sân Anfield kể từ khi gia nhập ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.

Cựu tiền đạo Liverpool, Daniel Sturridge, nhận định trên Amazon Prime: “Có thể thấy sự gắn kết giữa các tuyến là chưa ổn. Nhưng lúc này chưa phải thời điểm để hoảng loạn".

Trong khi đó, Pat Nevin – cựu cầu thủ Chelsea – chia sẻ trên BBC: “Liverpool chỉ thực sự tăng tốc ở 15-20 phút cuối. Galatasaray xứng đáng được khen ngợi. Nếu Osimhen tận dụng tốt hơn, tỷ số có thể không chỉ là 1-0".

Liverpool sẽ tiếp tục đối mặt thử thách lớn khi chạm trán Chelsea tại vòng 7 Premier League vào ngày 4/10.

Mọi góc độ về siêu phẩm đá phạt của Szoboszlai Tối 31/8, Szoboszlai ghi bàn từ cú sút phạt ở khoảng cách 30 mét, giúp Liverpool thắng Arsenal 1-0 trên sân nhà.