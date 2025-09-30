Bạn gái Yamal đổi đời

Nữ ca sĩ người Argentina, Nicki Nicole, đang trải qua giai đoạn hạnh phúc trọn vẹn cả trong công việc lẫn đời sống tình cảm sau khi công khai mối quan hệ với Lamine Yamal.

Tuần trước, Nicole vui mừng đón nhận đề cử Latin Grammy cho album "Naiki". Nữ nghệ sĩ cũng gây tiếng vang khi lần đầu tham gia sàn diễn thời trang, trở thành khách mời nổi bật tại show diễn của thương hiệu Desigual ở Barcelona, Tây Ban Nha.

Nicole hạnh phúc bên Yamal.

Tại sự kiện này, khi được báo chí hỏi về cuộc sống riêng tư, Nicole không ngần ngại chia sẻ cô đang “có trải nghiệm tình cảm tuyệt vời và rất hạnh phúc”.

Mối quan hệ giữa Nicole và Yamal được công khai sau khi truyền thông phát hiện những tương tác thân mật của cả hai trên mạng xã hội. Từ đó, cặp đôi không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ, khiến người hâm mộ Barcelona lẫn giới giải trí chú ý.

Cuối tuần trước, trong bộ ảnh được chia sẻ trên Instagram, Nicole tiếp tục thể hiện hai khoảnh khắc đặc biệt cho thấy tình cảm bền chặt giữa cô và Yamal dù đang ở xa nhau. Trong một bức ảnh, Nicole mặc áo đấu của Barcelona khi ngủ – hành động được cho là ẩn ý nhắc đến bạn trai.

Một hình ảnh khác ghi lại cảnh Nicole đang chọn mua chiếc áo thi đấu mang tên Yamal tại một cửa hàng, như cách thể hiện sự ủng hộ và tự hào dành cho cầu thủ trẻ.

Với đà thăng tiến cả trong âm nhạc lẫn hình ảnh cá nhân, cùng mối tình lãng mạn với sao trẻ của Barca, Nicole đang trở thành một trong những gương mặt được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội thời gian gần đây.

Màn trình diễn thượng hạng của Yamal Rạng sáng 1/5, Yamal thi đấu ấn tượng trước Inter ở bán kết lượt đi Champions League trên sân Lluis Companys.