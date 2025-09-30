Indonesia đáp trả cáo buộc chơi xấu tuyển Malaysia

Chủ tịch Erick Thohir phủ nhận Indonesia liên quan đến án phạt của FIFA dành cho Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

Sau khi FIFA ra quyết định trừng phạt FAM vì bê bối nhập tịch 7 cầu thủ, nhiều suy đoán xuất hiện trên mạng xã hội và truyền thông khu vực cho rằng Indonesia “tác động” hoặc “cung cấp thông tin” cho FIFA.

Những lời đồn càng lan rộng khi Tổng thống Indonesia, Prabowo Subianto, có cuộc gặp với Chủ tịch FIFA là Gianni Infantino tại New York (Mỹ) trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, ông Erick Thohir, Chủ tịch Ủy ban Thể thao Indonesia, khẳng định cuộc gặp này chỉ xoay quanh kế hoạch phát triển bóng đá Indonesia, không bàn đến quốc gia khác. Ông Thohir nhấn mạnh mục tiêu của phía Indonesia là hợp tác với FIFA để nâng cấp chất lượng bóng đá trẻ và xây dựng chiến lược dài hạn.

Một trong những nội dung quan trọng là việc thành lập Học viện FIFA tại Indonesia nhằm đào tạo tài năng trẻ từ cấp cơ sở.

Ông Thohir cũng bác bỏ mọi cáo buộc về việc Indonesia tham gia vào quá trình điều tra của FIFA đối với Malaysia. Ông nói: “Chúng tôi muốn bóng đá Indonesia tiến bộ, cầu lông tiếp tục thăng hoa và pencak silat vươn tầm thế giới. Chúng tôi không can thiệp vào chuyện của nước khác".

FIFA đang điều tra FAM vì nghi án làm giả giấy tờ trong quá trình nhập tịch 7 cầu thủ gốc Nam Mỹ để khoác áo đội tuyển quốc gia. Vụ việc được xem là bê bối nghiêm trọng nhất của bóng đá Malaysia kể từ thập niên 1990, gây tranh cãi lớn tại Đông Nam Á.

