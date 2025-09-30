Ái nữ xinh đẹp của cựu tuyển thủ Văn Sỹ Thủy

Văn Doanh Nhi, ái nữ của cựu tuyển thủ Văn Sỹ Thủy, gây ấn tượng mạnh với vẻ đẹp Á Đông ngọt ngào.

Vẻ đẹp ngọt ngào của Văn Doanh Nhi. Ảnh: FBNV.

Doanh Nhi sinh năm 2002, hiện là gương mặt trẻ đang lên của Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. Với gương mặt sáng, giọng nói ấm áp cùng phong thái chỉn chu, cô nhanh chóng tạo thiện cảm và ghi dấu ấn với khán giả ở nhiều lứa tuổi.

Doanh Nhi sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, đậm chất Á Đông. Khuôn mặt thon gọn, đôi mắt to tròn và làn da sáng giúp cô dễ dàng “ghi điểm” trên sóng truyền hình. Phong cách của nữ MC thiên về sự tối giản nhưng tinh tế, với trang phục trang nhã, phù hợp môi trường chuyên nghiệp.

Hot girl xứ Nghệ gây ấn tượng với làn da trắng. Ảnh: FBNV.

Ngay cả khi xuất hiện ngoài đời thường, cô vẫn giữ hình ảnh nhẹ nhàng, kín đáo nhưng không kém phần hiện đại. Nhan sắc của "hot girl" xứ Nghệ thừa hưởng nhiều từ mẹ, bà Ngân Soa. Dù đã ngoài 50 tuổi, bà vẫn giữ được làn da trắng cùng vẻ phúc hậu, truyền cho con gái nét đẹp nền nã và duyên dáng.

Điều khiến Doanh Nhi trở nên đặc biệt là bệ phóng từ gia đình danh giá. Cô là cháu gái của Văn Sỹ Chi - huyền thoại Thể Công những năm 1960-1970, người từng được mệnh danh là “Vua phá lưới” bóng đá Việt Nam thời kỳ đầu.

Doanh Nhi xinh đẹp ở mọi khung hình. Ảnh: FBNV.

Cha cô, ông Văn Sỹ Thủy, cũng từng khoác áo SLNA và đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, dòng họ Văn Sỹ còn ghi dấu với nhiều cái tên quen thuộc như Văn Sỹ Hùng, Văn Sỹ Sơn, tạo nên truyền thống hiếm có trong làng túc cầu nội địa.