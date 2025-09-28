Loạt ảnh cưới lãng mạn của tiền vệ tuyển Việt Nam

Mới đây, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa tung loạt ảnh cưới lãng mạn của mình với bà xã Nguyễn Thanh Ngân.

Minh Khoa và vợ tình tứ trong bộ ảnh cưới. Ảnh: Royal Studio.

Trong loạt ảnh cưới vừa được chia sẻ, tiền vệ tuyển Việt Nam - Võ Hoàng Minh Khoa và bà xã Nguyễn Thanh Ngân gây chú ý với không gian ngập tràn sự lãng mạn. Cả hai chọn tông màu trắng - vàng làm chủ đạo, kết hợp ánh sáng từ hàng trăm ngọn nến lung linh, tạo nên khung cảnh vừa ấm áp vừa sang trọng.

Thanh Ngân diện váy cưới trễ vai với phần corset tinh tế, voan dài được thêu ren nhẹ nhàng, toát lên vẻ thanh thoát và nữ tính. Cô dâu khi e ấp, khi rạng rỡ trước ống kính càng làm tăng sự cuốn hút. Bên cạnh đó, Minh Khoa xuất hiện lịch lãm trong bộ vest trắng kết hợp quần tây đen, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt dịu dàng dành cho người bạn đời của mình.

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng là khi dòng chữ “Will you marry me” được hé lộ sau lớp nền trắng, giữa không gian nến vàng rực rỡ. Sự xúc động trên gương mặt của Thanh Ngân và ánh nhìn trìu mến của Minh Khoa đã khiến bộ ảnh trở nên đầy cảm xúc. Cặp đôi còn trao nhau khoảnh khắc lãng mạn với nụ hôn nhẹ, khẳng định tình yêu chín muồi sau nhiều năm gắn bó.

Cả hai trao nhau nụ hôn nhẹ trong không gian lãng mạn. Ảnh: Royal Studio.

Nàng WAGs Nguyễn Thanh Ngân, sinh năm 2002. Cô tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại một trường đại học có tiếng. Bên cạnh đó, nàng WAGs 23 tuổi còn phụ giúp gia đình kinh doanh. Cả hai bắt đầu quen nhau từ năm 17 tuổi, khi còn là học sinh, và duy trì tình cảm bền vững suốt hơn 7 năm.

Thanh Ngân được nhận xét kín tiếng, không hoạt động nhiều trên mạng xã hội nhưng luôn đồng hành cùng Minh Khoa trong chặng đường sự nghiệp. Ở tuổi 23, tiền vệ này đã khẳng định vị trí trong màu áo đội tuyển quốc gia và có sự nghiệp ổn định. Đám cưới không chỉ là cột mốc quan trọng trong cuộc sống riêng mà còn cho thấy sự trưởng thành, chín chắn của anh cả trong tình yêu lẫn sự nghiệp.