Thanh Nhã gây thương nhớ trong loạt ảnh đón sinh nhật tuổi 24

“Cơn lốc đường biên” Nguyễn Thị Thanh Nhã vừa đón tuổi 24 trong không gian ngập tràn sắc trắng cùng loạt ảnh ngọt ngào, tinh khôi.

Thanh Nhã gây thương nhớ trong bộ ảnh đón sinh nhật tuổi 24. Ảnh: FBNV.

Trong bộ váy trắng đơn giản nhưng thanh lịch, Thanh Nhã chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, để lộ nét đẹp tự nhiên. Loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc cô vui vẻ bên những quả bóng bay hình số 24, biểu cảm khi thì hồn nhiên nhí nhảnh, khi lại e ấp, đáng yêu. Gam màu trắng chủ đạo từ trang phục, phông nền đến phụ kiện tạo nên sự tinh khôi, tươi mới, phù hợp với hình ảnh nữ tính của cô ngoài đời.

Hình ảnh dịu dàng trong loạt ảnh sinh nhật như một mảnh ghép khác của Thanh Nhã bên ngoài sân cỏ. Từ cô gái mạnh mẽ, bùng nổ khi thi đấu, đến hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính trong đời thường, Thanh Nhã cho thấy sự cân bằng giữa đam mê thể thao và cuộc sống cá nhân.

Loạt ảnh sinh nhật tuổi 24 của “hot girl làng bóng Việt” nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều lời chúc, bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự ngọt ngào và tinh thần lạc quan của cô gái Hà Nội. Sự kết hợp giữa tài năng trên sân bóng và hình ảnh cuốn hút đời thường giúp Thanh Nhã tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt của một trong những gương mặt tiêu biểu của bóng đá nữ Việt Nam hiện tại.

Thanh Nhã ngọt ngào, đáng yêu trong loạt ảnh mới. ẢNh: FBNV.

Ở tuổi 24, Thanh Nhã không chỉ gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài đáng yêu mà còn bởi vai trò trụ cột của CLB Hà Nội và tuyển nữ Việt Nam. Là sản phẩm nổi bật của lò đào tạo Hà Nội, cô gái sinh năm 2000 sớm chiếm trọn niềm tin của ban huấn luyện nhờ tốc độ, khả năng bứt phá và lối chơi hiện đại.

Thanh Nhã từng góp công lớn trong hành trình đưa tuyển nữ Việt Nam đến World Cup 2023 và vẫn đang là niềm hy vọng trên hàng công ở các giải đấu quốc tế. Ở cấp CLB, cô giữ vai trò chủ lực, giúp Hà Nội liên tục cạnh tranh danh hiệu tại giải nữ quốc gia.