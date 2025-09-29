Em gái của Đặng Văn Lâm gây thương nhớ ở tuổi 18

Đặng Thanh Giang - em gái của thủ thành Đặng Văn Lâm - gây chú ý với loạt ảnh đậm chất “nàng thơ” ở tuổi 18.

Đặng Thanh Giang xinh đẹp ở tuổi 18.

Ở tuổi 18, Đặng Thanh Giang sở hữu gương mặt thon gọn, làn da trắng hồng, sống mũi cao và đôi môi tự nhiên, mang vẻ đẹp ngọt ngào. Không chỉ vậy, cô gái mang hai dòng máu Việt - Nga còn nổi bật với chiều cao gần 1,8 mét cùng đôi chân dài, vóc dáng thanh mảnh và vòng eo nhỏ gọn, khiến nhiều người không khỏi ấn tượng.

Đôi mắt cuốn hút, chuẩn con lai chính là nét đặc trưng của Thanh Giang cũng như hai anh trai. Chỉ cần để tóc buông dài và diện áo tank-top trắng đơn giản, cô toát lên sự trong trẻo, mong manh. Thanh Giang không cần đến lối trang điểm cầu kỳ vẫn nổi bật trong mọi khung hình.

Thanh Giang với tạo hình cá tính.

Khi cá tính với cặp kính thời trang, lúc thư giãn dưới ánh nắng, cô đều giữ được thần thái riêng khiến cộng đồng mạng trầm trồ. Nhiều ý kiến cho rằng Thanh Giang hội tụ vẻ đẹp vừa hiện đại, vừa dịu dàng, mang đúng tinh thần Gen Z nhưng không hòa lẫn với số đông.

Em gái của thủ thành Đặng Văn Lâm có chiều cao nổi bật, trong bộ maxi đi biển, Thanh Giang ngọt ngào như một nàng thơ.

Phía dưới các bức ảnh, cộng đồng mạng và người hâm mộ để lại nhiều lời khen cho Thah Giang: “Mới 18 tuổi mà thần thái cuốn hút thế này thì tương lai chắc chắn bùng nổ”, “Gia đình Văn Lâm toàn gen trội, anh thì phong độ, em thì chuẩn nàng thơ”, hay “Nét lai Tây cực phẩm thế này khó ai sánh kịp”.

Dù chưa tham gia showbiz hay hoạt động nghệ thuật, chỉ riêng ngoại hình và khí chất, Đặng Thanh Giang đã đủ để trở thành gương mặt “gây sốt” trên mạng xã hội.