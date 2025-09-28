Bóng dáng tổng thống Mỹ sau án phạt của FIFA với Malaysia

Ngày 26/9, FIFA bất ngờ công bố án phạt cực kỳ nghiêm khắc: treo giò bảy cầu thủ nhập tịch, đồng thời phạt LĐBĐ Malaysia vì “giả mạo và làm sai lệch tài liệu”.

FIFA đang rất muốn lấy lòng tổng thống Mỹ.

Đây là cú sốc lớn không chỉ với người hâm mộ Malaysia, mà còn khiến dư luận nước này đặt câu hỏi: điều gì khiến FIFA có công bố lật kèo đột ngột và thần tốc như vậy cho một trận đấu từ tháng 6? Ai có thể tác động đến quyết định này?

Giới chức Malaysia nghi ngờ có bàn tay bên ngoài

Điều gây tranh cãi nhất là tính bất ngờ và mức độ nghiêm khắc của án phạt. Chính FIFA từng phê duyệt hồ sơ nhập tịch của các cầu thủ Malaysia, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, tổ chức này lại đưa ra quyết định trái ngược. Thái tử bang Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong bóng đá Malaysia, công khai bày tỏ sự phẫn nộ và hoài nghi.

Trong thông cáo đăng tải trên mạng xã hội, ông chất vấn: “FIFA chấp thuận từ trước, sao giờ lại thay đổi? Điều gì khiến họ đột ngột đưa ra án phạt? Có yếu tố bên ngoài nào tác động không?”. Thái tử bang Johor còn khéo léo gợi mở bằng câu hỏi đầy ẩn ý: “Ai đã ở New York?”, ám chỉ khả năng có những cuộc gặp gỡ hậu trường tác động đến quyết định của FIFA.

Thái tử bang Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim bất bình.

Sự bất ngờ của giới chức Malaysia là dễ hiểu, bởi án phạt không chỉ ảnh hưởng đến danh dự quốc gia mà còn có nguy cơ làm thay đổi cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Malaysia dẫn đầu bảng với 6 điểm sau hai trận, hơn Việt Nam 3 điểm. Nhưng nếu bị phạt thì Malaysia có thể bị xử thua 0-3 cả 2 trận, xếp cuối bảng và coi như bị loại.

Nỗi ám ảnh với Erick Thohir

Trong cơn bão dư luận, nhiều người hướng sự chú ý sang Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), Erick Thohir. Thái tử bang Johor từng ngầm ám chỉ về khả năng ông Thohir có tác động nào đó. Nghi ngờ này càng được khoét sâu khi Thái tử bang Johor bất ngờ đăng hình Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tươi cười bên cạnh Erick Thohir.

Tại sao Thohir lại bị đặt trong vòng nghi vấn? Câu trả lời nằm ở chỗ ông đã bỏ ra rất nhiều công sức, tiền bạc và thời gian để xây dựng đội tuyển Indonesia với một dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng, trải qua quy trình phức tạp kéo dài nhiều năm.

Indonesia hiện nay có hàng loạt ngôi sao gốc Hà Lan. Tất cả đều phải qua thủ tục chứng minh huyết thống, thuyết phục chính phủ, và đôi khi còn chịu áp lực dư luận trong nước.

Tỷ phú Thohir bị nghi ngờ đứng sau.

Trong khi đó, Malaysia chỉ mất thời gian ngắn đã có một đội tuyển nhập tịch hùng hậu với nhiều cầu thủ Nam Mỹ và châu Âu, đủ sức thách thức vị thế số một Đông Nam Á của Indonesia. Chính sự “dễ dàng” và tốc độ này khiến dư luận tin rằng Thohir có lý do để cảm thấy không cam tâm. Bởi nếu Malaysia có thể vượt mặt Indonesia trong cuộc đua Asian Cup hay thậm chí World Cup, mọi nỗ lực xây dựng của ông sẽ bị lu mờ.

Dĩ nhiên, không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy Thohir trực tiếp gây sức ép với FIFA. Nhưng trong thế giới bóng đá vốn nhiều toan tính, việc người Malaysia nghi ngờ ông có thể sử dụng ảnh hưởng để bảo vệ lợi ích của Indonesia là điều dễ hiểu.

Bóng dáng Donald Trump và sự tính toán của FIFA

Tuy nhiên, hướng nghi ngờ không chỉ dừng lại ở Đông Nam Á. Một giả thuyết khác được đặt ra: liệu có phải Mỹ, cụ thể là Tổng thống Donald Trump, đã khiến FIFA "chột dạ" buộc phải hành động quyết liệt?

Ngày 26/9, chỉ một ngày trước khi FIFA công bố án phạt với Malaysia, ông Trump có phát biểu gây chú ý về World Cup 2026 - giải đấu sẽ do Mỹ đồng tổ chức cùng Canada và Mexico. Ông khẳng định sẵn sàng chuyển các trận đấu khỏi những thành phố của Mỹ nếu chúng không đảm bảo an toàn. Đáng chú ý, ông còn công khai chỉ trích Seattle và San Francisco - hai địa điểm đã được chọn đăng cai - là “do những kẻ cực tả điều hành, chẳng biết mình đang làm gì”.

Phát biểu này cho thấy Trump rất quan tâm đến công tác tổ chức World Cup. Với tính khí thất thường, ông có thể thay đổi quan điểm bất kỳ lúc nào, tạo ra áp lực lớn cho FIFA trong quá trình chuẩn bị. Trong bối cảnh đó, tổ chức này buộc phải chứng tỏ sự “đồng cảm mạnh mẽ” để lấy lòng Trump, nhằm đảm bảo sự hợp tác suôn sẻ cho giải đấu quan trọng nhất thế giới.

FIFA muốn ông Trump ủng hộ cho World Cup 2026 tiến hành thuận lợi.

Cần nhớ rằng Trump luôn có quan điểm cực kỳ gay gắt về vấn đề nhập cư. Ông từng triển khai Vệ binh Quốc gia để đối phó với cái gọi là “khủng hoảng tội phạm” tại Washington, DC, và tự hào tuyên bố rằng thành phố sau đó “không còn tội phạm”.

Với cách nhìn nhận nhập cư như một nguy cơ về an ninh và trật tự xã hội, việc FIFA mạnh tay xử lý vụ cầu thủ nhập tịch Malaysia có thể được hiểu là hành động “đồng điệu” với quan điểm của Trump. Cũng vì lấy lòng Mỹ, FIFA không hề có động thái gì với bóng đá Israel bất chấp những diễn biến gay gắt gần đây.

FIFA, vốn thường bị chỉ trích là tổ chức thiếu minh bạch, có thể muốn thể hiện rằng họ cũng “nghiêm khắc” với vấn đề nhập cư trong bóng đá. Đây là thông điệp không chỉ nhắm đến khu vực Đông Nam Á, mà còn với các nước cần kiểm soát việc dùng cầu thủ nhập cư. Xa hơn, đó là thông điệp hướng tới Nhà Trắng, nơi Trump đang trực tiếp giám sát các vấn đề liên quan đến World Cup 2026.

Nếu giả thuyết này đúng, án phạt dành cho Malaysia không đơn thuần chỉ là vấn đề hồ sơ nhập tịch, mà còn là một phần trong ván cờ chính trị - nơi FIFA phải cân bằng lợi ích để giữ cho giải đấu lớn nhất hành tinh được an toàn.