Louis Phạm ngày càng táo bạo

Cựu VĐV Thể dục dụng cụ - Phạm Như Phương (Louis Phạm) gây ấn tượng với loạt outfit sexy khoe trọn body bốc lửa, thần thái đầy tự tin.

Hình ảnh mới nhất được Louis Phạm chia sẻ.

Sau khi chia tay thể thao, Louis Phạm nhanh chóng xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội. Người đẹp sinh năm 2003 theo đuổi phong cách sexy và thường xuất hiện với loạt ảnh táo bạo trên trang cá nhân.

Trong loạt hình ảnh mới nhất được cựu VĐV chia sẻ, cô gây sốt khi diện bodycon ôm sát, làm nổi bật vòng eo săn chắc và đường cong cơ thể. Chỉ vài bước di chuyển, vài động tác thả dáng nhẹ nhàng nhưng Louis Phạm đã đủ sức khiến người xem khó rời mắt. Trong video, Louis khẽ vén tóc để lộ vòng một gợi cảm cùng biểu cảm tự nhiên.

Chưa dừng lại, loạt ảnh check-in với chiếc tank top xám tiếp tục chứng minh sự thay đổi mạnh mẽ trong phong cách của hot girl 22 tuổi. Trang phục đơn giản nhưng ôm sát, kết hợp lối trang điểm ngọt ngào và ánh mắt hút hồn giúp cô trở nên nổi bật trong những khoảnh khắc thường nhật.

Louis Phạm sexy và táo bạo.

Có thể thấy, sự gợi cảm của Louis Phạm không chỉ đến từ lựa chọn outfit cắt xẻ tinh tế mà còn nằm ở thần thái. Cô thể hiện sự dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng khẳng định cái tôi cá nhân. Chính điều này giúp Louis xây dựng được hình tượng riêng.

Từng là một VĐV, nay chuyển hướng thành hot girl mạng xã hội, Louis Phạm tiếp tục chứng minh sức hút khi mỗi lần xuất hiện đều “đốt cháy” sự chú ý của cộng đồng mạng.