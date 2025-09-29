Vợ Duy Mạnh tổ chức sinh nhật 'độc lạ' cho chồng

Nàng WAGs Nguyễn Quỳnh Anh chuẩn bị cho ông xã Đỗ Duy Mạnh một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ, vừa hài hước vừa độc đáo, nhân dịp anh bước sang tuổi 29.

Quỳnh Anh chuẩn bị tiệc sinh nhật cho chồng. Ảnh: Tiktok Nguyễn Quỳnh Anh.

Ngày 29/9, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đón sinh nhật tuổi 29. Để tạo sự bất ngờ cho chồng, Quỳnh Anh tự tay tổ chức một buổi tiệc “độc lạ” khiến người hâm mộ thích thú.

Trên trang cá nhân, cô đăng tải đoạn video ghi lại quá trình chuẩn bị và khung cảnh bữa tiệc. Trong đó, Quỳnh Anh diện bộ váy mang phong cách "quý tộc", xuất hiện rạng rỡ giữa công trình xây dựng còn ngổn ngang để chúc mừng sinh nhật chồng.

Không gian tưởng chừng chẳng liên quan lại tạo nên sự đối lập thú vị, khiến khán giả bất ngờ và bật cười. Nhiều người nhận xét chính sự giản dị nhưng sáng tạo này mới mang đến cảm xúc đặc biệt, khác hẳn những bữa tiệc xa hoa thường thấy của giới cầu thủ.

Không gian bữa tiệc có phần độc lạ mà Quỳnh Anh chuẩn bị cho chồng. Ảnh: Tiktok Nguyễn Quỳnh Anh.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng liên tục dành lời khen cho Quỳnh Anh, gọi đây là minh chứng cho sự sáng tạo và tâm huyết mà cô dành cho Duy Mạnh. Nhiều ý kiến cho rằng không cần cầu kỳ, chỉ một chút tinh tế và hài hước cũng đủ biến ngày sinh nhật trở thành kỷ niệm khó quên. Khoảnh khắc bà mẹ 2 con đứng giữa công trình nhưng vẫn rạng rỡ chuẩn bị cho chồng nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi và trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Hơn cả một buổi tiệc, hành động của Quỳnh Anh còn cho thấy sự đồng hành và tình yêu chân thành mà cô dành cho Duy Mạnh. Chính sự khác biệt ấy khiến người hâm mộ càng thêm yêu mến cặp đôi vốn được xem là “gia đình kiểu mẫu” của làng bóng đá Việt Nam. Có thể nói, với sự sáng tạo vừa độc đáo vừa tràn đầy tình cảm, Quỳnh Anh mang đến cho chồng một sinh nhật đáng nhớ hơn bao giờ hết.