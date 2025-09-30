Tương lai của các CLB và đội tuyển Israel tại sân chơi châu Âu đang trở thành bài toán nan giải cho UEFA.

UEFA lúng túng trước tương lai của Israel.

Trong bối cảnh vòng loại World Cup 2026 đang diễn ra, việc có nên loại Israel khỏi các giải đấu cấp châu lục vẫn chưa được đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong những ngày qua, truyền thông quốc tế rộ tin UEFA có thể triệu tập một cuộc họp khẩn để xem xét khả năng cấm thi đấu. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) do Chủ tịch Aleksander Ceferin đứng đầu chưa có động thái cụ thể.

Điều này đồng nghĩa khả năng ban hành lệnh trừng phạt ngay lập tức là rất thấp, đặc biệt khi Israel sắp đối đầu Na Uy và Italy - hai đối thủ thuộc nhóm cạnh tranh trực tiếp tại vòng loại.

Nỗi lo lớn nhất của UEFA nằm ở nguy cơ các liên đoàn thành viên từ chối thi đấu với Israel, dẫn đến sự gián đoạn lịch trình và nguy cơ khủng hoảng trong hệ thống thi đấu. Nếu kịch bản loại bỏ được thông qua (chỉ cần đa số phiếu), Maccabi Tel Aviv cùng các đội bóng Israel sẽ bị gạch tên khỏi các giải đấu đang tham dự.

Tuy nhiên, tình hình phức tạp hơn với đội tuyển quốc gia. Vòng loại World Cup 2026 được UEFA tổ chức, nhưng giải đấu chính lại thuộc thẩm quyền của FIFA. Điều này khiến mọi quyết định liên quan đến Israel cần được phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo tiết lộ, vấn đề này sẽ tiếp tục được đưa ra thảo luận tại Hội đồng FIFA vào thứ Năm tới. Dù vậy, việc trục xuất Israel khỏi các giải đấu lớn chưa nằm trong chương trình nghị sự chính thức. Trong lúc chờ đợi, Israel vẫn tiếp tục ra sân bình thường, và mọi ánh nhìn đang đổ dồn về động thái tiếp theo của UEFA cũng như FIFA.