Số phận lạ lùng của Chiesa

  • Thứ năm, 25/9/2025 07:02 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Liverpool kịp bổ sung Federico Chiesa vào danh sách tham dự Champions League mùa này nhờ luật mới của UEFA.

Chiesa được điền tên vào danh sách thi đấu ở Champions League.

Việc được tái đăng ký dự Champions League phản ánh tình cảnh trớ trêu của Federico Chiesa ở Liverpool. Suốt mùa hè, tương lai của tiền vệ người Italy liên tục phủ mây mờ, khi báo chí Anh và Italy đồng loạt khẳng định anh sẽ rời Anfield để trở lại Serie A. Mùa trước, Chiesa chỉ ra sân vỏn vẹn 6 trận ở Premier League, khiến cánh cửa ở lại dường như đã khép lại.

Thế nhưng mọi thứ đổi chiều. Sau khi Liverpool bán Luis Díaz, Darwin Núñez và mất Diogo Jota vì tai nạn giao thông thương tâm, HLV Arne Slot đã trực tiếp gặp gỡ, nói rõ rằng đội bóng vẫn cần đến Chiesa. Và giờ, cơ hội lại mở ra cho ngôi sao 27 tuổi khi Giovanni Leoni dính chấn thương đứt dây chằng trong trận ra mắt gặp Southampton ở Carabao Cup.

May mắn cho Liverpool, UEFA sửa đổi quy định đăng ký từ mùa 2025/26. Theo đó, CLB được phép thay thế cầu thủ dính chấn thương hoặc bệnh tật tối thiểu 60 ngày, với hiệu lực đến hết vòng bảng. Quy định mới nhằm giúp các đội tránh cảnh hụt quân số và giảm tải gánh nặng cho phần còn lại của đội hình.

Nhờ điều khoản này, Liverpool có thể đưa Chiesa trở lại danh sách Champions League, quyết định phần nào giải tỏa áp lực cho HLV Slot. Trước đó, việc ông gạt Chiesa để nhường chỗ cho tài năng trẻ 17 tuổi Rio Ngumoha từng gây ngạc nhiên, bởi cầu thủ này chiếm suất ngoại binh do chưa đủ tiêu chuẩn “cây nhà lá vườn”.

Giờ đây, từ vị thế tưởng như bị ruồng bỏ, Chiesa lại đứng trước cơ hội chứng minh giá trị trong đấu trường lớn nhất châu Âu - nơi anh có thể viết lại chương mới trong sự nghiệp dưới màu áo đỏ.

