Chiesa mở đường rời Liverpool

  • Thứ hai, 8/9/2025 11:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Federico Chiesa không được đảm bảo tương lai tại Liverpool sau khi bị gạch tên khỏi danh sách tham dự vòng phân hạng Champions League mùa này.

Chiesa có thể rời Liverpool.

Nguyên nhân khiến Chiesa bị loại là do quy định giới hạn số lượng cầu thủ nước ngoài. Tiền đạo người Italy phải nhường chỗ cho Rio Ngumoha, tài năng mới 16 tuổi đang tỏa sáng ở mùa giải này.

Quyết định của Liverpool làm dấy lên nhiều đồn đoán về tương lai của Chiesa. Tiền đạo người Italy có thể xem xét rời sân Anfield nếu muốn chơi bóng tại Champions League.

Dù thị trường chuyển nhượng ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu đã đóng cửa, cựu sao Juventus vẫn có thể gia nhập những giải đấu thấp hơn. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Besiktas đã liên hệ với Liverpool để hỏi về trường hợp của Chiesa. Thị trường chuyển nhượng ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mở cửa cho đến ngày 11/9, cho phép các câu lạc bộ hoàn tất các bản hợp đồng phù hợp.

Besiktas có đủ ngân sách để chiêu mộ Chiesa, nhưng Liverpool không có ý định cho ngôi sao người Italy ra đi dưới hình thức cho mượn. Trên kênh YouTube, Romano nói: "Trong 24 đến 48 giờ qua, Besiktas cố gắng liên lạc với Chiesa để hiểu rõ tình hình tại Liverpool. Nhưng hiện tại, Liverpool không muốn để Chiesa ra đi theo dạng cho mượn. Thương vụ này chưa có gì cụ thể".

Ngoài Besiktas, Trabzonspor cũng bày tỏ sự quan tâm đến Chiesa. Đội này cũng đang ráo riết bổ sung lực lượng bằng cách ký hợp đồng mượn Andre Onana từ MU.

