Pha bóng ác ý khiến CĐV Thái Lan phẫn nộ

Tối 7/9, Chanathip Songkrasin bị phạm lỗi thô bạo trong thất bại 0-1 của Thái Lan trước Iraq ở trận tranh ngôi vô địch King’s Cup.

Chanathip bị phạm lỗi thô bạo từ phía sau.

Khoảng thời gian cuối trận trên sân Buriram, Mohanad Ali của Iraq lao vào đá mạnh vào phía sau Chanathip, khiến "Messi Thái Lan" ngã quỵ xuống sân và lập tức được đội ngũ y tế đưa ra ngoài. Trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Ali.

Sự việc không dừng lại ở đó bởi pha bóng của Ali làm thổi bùng hỗn loạn trên sân. Supachok Sarachat lao vào phản ứng quyết liệt. Anh xô xát và đánh nhau với cầu thủ Iraq khiến căng thẳng leo thăng. Cầu thủ 2 đội và ban huấn luyện phải căn ngăn.

Sau trận, Chanathip tức giận cho hay: "Trong sự nghiệp, tôi chưa từng chịu một pha va chạm mạnh đến vậy. May mắn chỉ chấn thương cơ, không ảnh hưởng đến dây chằng, nhưng tôi cần kiểm tra kỹ hơn. Lúc đó tôi rất tức giận. Đây là tình huống không nên xuất hiện trên sân".

Người hâm mộ Thái Lan bày tỏ phẫn nộ trên mạng xã hội, coi đây là hành vi phi thể thao và làm mất đi tinh thần bóng đá đẹp. Họ đổ bộ vào Instagram và các nền tảng mạng xã hội khác của Ali để lại loạt bình luận chỉ trích. Nhiều bài đăng của anh phải tắt chức năng bình luận.

Tình huống làm bùng phát ẩu đả trên sân.

HLV Masatada Ishii bên phía Thái Lan cũng chỉ trích đối thủ: "Pha bóng quá thô bạo, thiếu tinh thần thể thao. Một cầu thủ chuyên nghiệp không nên hành xử như vậy".

Kết thúc trận đấu, các cầu thủ Iraq được nhìn thấy tới gặp Chanathip để gửi lời xin lỗi. Nhưng động thái này chưa thể xoa dịu cơn giận từ người hâm mộ Thái Lan.

Ở chung kết King’s Cup 51, Chanathip vào sân từ hiệp hai thay Parames. Phút 67, Supachok dứt điểm buộc thủ môn Iraq đẩy ra, Charoensak đá bồi tung lưới, nhưng VAR xác định việt vị nên bàn thắng không được công nhận.

Tới phút 75, Ali bật cao đánh đầu tung lưới Patiwat ghi bàn duy nhất trong trận, giúp Iraq lần thứ 2 liên tiếp vô địch King's Cup.