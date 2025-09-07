Supachok nổi nóng, đánh cầu thủ Iraq

Trận chung kết King’s Cup 2025 tối 7/9 giữa Thái Lan và Iraq trở nên nóng bỏng bởi màn va chạm căng thẳng giữa cầu thủ hai đội trong những phút bù giờ hiệp hai.

Supachok vướng vào rắc rối trong trận chung kết King's Cup 2025.

Khi Thái Lan dồn toàn lực tìm bàn gỡ, Chanathip Songkrasin bất ngờ bị Mohanad Ali - tác giả bàn thắng duy nhất của trận - vào bóng thô bạo. Chứng kiến đồng đội bị chơi xấu, Supachok Sarachat không giữ được bình tĩnh, lập tức lao vào phản ứng quyết liệt với Ali.

Hình ảnh được phát trên sóng truyền hình cho thấy Supachok đánh Ali. Tiền đạo Iraq cũng chẳng vừa, tránh đòn rồi đáp trả bằng cú vung tay.

Chỉ trong chốc lát, cầu thủ hai bên cùng lao vào, tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Rất may, trọng tài cùng các đồng đội kịp can thiệp, tránh một vụ ẩu đả nghiêm trọng hơn.

Hậu quả là Ali phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, trong khi Chanathip buộc rời sân vì chấn thương. Dù được chơi hơn người, Thái Lan vẫn bất lực trong việc xuyên thủng hàng thủ Iraq, để rồi ngậm ngùi chấp nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà.

Ở trận này, Thái Lan chơi nỗ lực, nhiều lần khiến khung thành đối thủ chao đảo, song thiếu đi một chân sút đủ sắc bén để chuyển hóa cơ hội. Ngược lại, Iraq chỉ cần một tình huống bóng bổng quen thuộc để ghi bàn quyết định, đồng thời cho thấy bản lĩnh trong cách bảo toàn lợi thế.