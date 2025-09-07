Tuyển Thái Lan gục ngã trước Iraq

Chanathip và đồng đội chiến đấu đến giây cuối, nhưng sự lạnh lùng của Iraq trong một khoảnh khắc đã định đoạt ngôi vương King’s Cup 2025.

Một kịch bản không ai ngờ xảy ra trên sân Kanchanaburi tối 7/9: dù được thi đấu hơn người từ phút 77 và thậm chí hơn tới hai người trong thời gian bù giờ, chủ nhà Thái Lan vẫn không thể lội ngược dòng trước Iraq, chấp nhận thất bại 0-1 ở chung kết King’s Cup 2025.

Ngay từ hiệp một, “Voi chiến” nhập cuộc đầy tự tin, sẵn sàng chơi sòng phẳng với đối thủ đến từ Trung Đông. Khung thành Iraq nhiều lần chao đảo, song thủ môn Jalal Hachim cùng hàng thủ áo trắng đứng vững. Bên kia chiến tuyến, Iraq vẫn cho thấy sự sắc bén trong những pha bóng bổng - vũ khí quen thuộc của họ.

Sau giờ nghỉ, HLV Masatada Ishii tung Chanathip Songkrasin vào sân để gia tăng sức sáng tạo. Từ đây, thế trận tấn công của Thái Lan trở nên mạch lạc hơn, khán giả trên khán đài nhiều lần hô vang khi Chanathip liên tiếp thực hiện những pha xử lý đẳng cấp. Đã có lúc niềm vui bùng nổ khi lưới Iraq rung lên, nhưng VAR lại lạnh lùng từ chối bàn thắng của đội chủ nhà.

Trong khi Thái Lan còn đang nuối tiếc, Iraq tung đòn phản công chí mạng. Phút 75, Bayesh treo bóng như đặt vào vòng cấm, để Ali băng cắt đánh đầu tung lưới Patiwat. Một pha dứt điểm dũng mãnh, gọn gàng và lạnh lùng - khoảnh khắc định đoạt trận chung kết.

Cao trào đến ở phút 77, khi hậu vệ Frans Putros nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Và đến phút bù giờ, Mohanad Ali cũng bị truất quyền thi đấu sau cú vào bóng thô bạo với Chanathip. Lợi thế hơn người tưởng chừng mở ra cơ hội lội ngược dòng cho Thái Lan.

Nỗ lực của Chanathip không thể giúp Thái Lan tránh khỏi thất bại trước Iraq.

Thế nhưng, tất cả những gì “Voi chiến” làm được chỉ là cú vô-lê khó tin của Supachai đưa bóng vọt xà ngang, cùng vài tình huống hãm thành bị hàng thủ Iraq bịt chặt. Trận đấu khép lại trong sự tiếc nuối nghẹn ngào của đội chủ nhà.

King’s Cup 2025 chứng kiến một Iraq thực dụng, biết cách bảo vệ thành quả đến giây cuối cùng. Ngay cả khi chỉ còn 9 người trên sân, họ vẫn giữ cự ly đội hình, kiên định với mục tiêu. Thái Lan - với lợi thế sân nhà và sự xuất sắc của Chanathip - đã chiến đấu hết mình, nhưng điều còn thiếu chính là sự lạnh lùng ở những khoảnh khắc quyết định.

Một trận chung kết kịch tính đúng chất King’s Cup, nơi Iraq lên ngôi nhờ bản lĩnh, còn Thái Lan ngậm ngùi nhưng để lại hình ảnh một đội bóng dám chơi, dám cống hiến.