'Messi Thái' lên tiếng sau siêu phẩm từ giữa sân

  • Thứ năm, 21/8/2025 07:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cú đúp của tiền vệ Chanathip Songkrasin giúp BG Pathum United thắng 2-1 trước CAHN ở trận đấu mở màn bảng A, Cúp Đông Nam Á 2025, hôm 20/8.

Chanathip rực sáng trước CAHN. Ảnh: Thairath

Ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp hai, Chanathip lập siêu phẩm với cú sút xa từ giữa sân, làm tung lưới Nguyễn Filip và giúp đội nhà lội ngược dòng thắng 2-1.

Sau trận đấu, Chanathip chia sẻ về pha lập công: "Đó là một cú sút tình cờ. Tôi không nghĩ nó sẽ vào, pha dứt điểm có chút may mắn. Nếu không có đồng đội, tôi cũng không thể làm được như vậy. Cảm ơn các đồng đội và người hâm mộ BG đã đến cổ vũ và không bỏ rơi chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi đã chiến đấu vì họ, vì nhau và vì chủ tịch".

Ở trận vừa qua, Chanathip chỉ mới được tung vào sân ở đầu hiệp hai trong bối cảnh BG Pathum gặp nhiều khó khăn. Cuối hiệp một, đội chủ nhà chỉ còn 10 người sau khi Mateus Fornazari nhận thẻ đỏ trực tiếp vì tình huống vào bóng nguy hiểm với Bùi Hoàng Việt Anh.

"Tôi đã gọi mẹ sau khi hết trận. Trước trận đấu, tôi đã suy nghĩ rằng nếu ghi bàn, tôi sẽ gọi cho bà ấy. Đó là điều tôi rất may mắn có thể làm được", Chanathip nói thêm.

Báo chí Thái Lan dành nhiều lời khen cho Chanathip khi anh vẫn duy trì đẳng cấp dù đã 32 tuổi. "Messi Thái Lan" là điểm sáng của BG Pathum, một đội bóng có phong độ thất thường ở mùa trước.

Duy Luân

Chanathip Lionel Messi Chanathip bg pathum CAHN

