Thương vụ Eze đảo chiều khó tin

Người hâm mộ Arsenal bất ngờ và phấn khích sau khi đội nhà đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Eberechi Eze từ Crystal Palace.

Eze từ chối Tottenham để đến Arsenal. Ảnh: B/R Football

Theo Fabrizio Romano, Arsenal chấp nhận trả 67,5 triệu bảng để chiêu mộ Eze. Báo chí Anh cho biết HLV Mikel Arteta đã quyết định rất dứt khoát để hỏi mua Eze sau khi tiền đạo Kai Havertz dính chấn thương đầu gối và có thể nghỉ dài hạn.

Thương vụ tuyển mộ Eze của Arsenal diễn ra chóng vánh trong vòng vài tiếng. "Pháo thủ" từng ngồi vào bàn đàm phán với Crystal Palace vào đầu kỳ chuyển nhượng hè, nhưng cuộc thương thảo bị hoãn do Eze nghiêng về lựa chọn Tottenham.

Cách đây 2 ngày, Tottenham tưởng như chiêu mộ thành công Eze sau khi cũng đạt thỏa thuận trị giá 67,5 triệu bảng với Palace. Tuy nhiên, việc Arsenal nhập cuộc vào phút chót khiến Eze thay đổi ý định. Cầu thủ bộc lộ mong muốn chơi cho "Pháo thủ".

Đối với người hâm mộ Tottenham, đây là một ngày tăm tối. Nhưng đối với những fan của Arsenal, tất cả đều cảm thấy phấn khích khi đội bóng của họ đã "cướp" thành công Eze từ tay kình địch cùng thành phố.

Rất nhiều bài đăng trên mạng xã hội đã được fan Arsenal chia sẻ. Một người đã viết: "Không chỉ vì tôi yêu Eze mà việc cướp anh ấy khỏi tay Spurs là điều khiến tôi thỏa mãn". Tài khoản Femooafc chia sẻ: "Việc cướp Eze vào phút chót từ Spurs còn khiến tôi phấn khích hơn cả việc ký hợp đồng sớm ở kỳ chuyển nhượng".

Eze chuẩn bị sang Arsenal kiểm tra y tế và trở thành bản hợp đồng thứ 7 của CLB trong mùa hè này.

