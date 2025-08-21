Mức phí để Hojlund gia nhập Napoli

Napoli gửi đề nghị đầu tiên đến MU để chiêu mộ tiền đạo Rasmus Hojlund nhằm thay thế cho Romelu Lukaku đang chấn thương.

Hojlund có thể gia nhập Napoli.

Theo thông tin từ Fabrizio Romano, Napoli đã có những cuộc trò chuyện tích cực với đại diện của Hojlund, và cầu thủ này sẵn sàng trở lại Italy. Tuy nhiên, Hojlund đã đặt ra một số điều kiện, bao gồm việc đảm bảo thời gian gắn bó lâu dài với câu lạc bộ xứ Naples.

Hiện tại, các cuộc thảo luận giữa Napoli và MU vẫn đang diễn ra. "Quỷ đỏ" sẵn sàng để cầu thủ người Đan Mạch rời đi sau khi đem về 3 tân binh trên hàng công là Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo.

Corriere dello Sport đã đưa tin rằng MU có thể nhận 5-6 triệu euro phí mượn Hojlund, kèm tùy chọn mua đứt khoảng 35-40 triệu euro vào mùa hè tới. Ngoài Napoli, AC Milan cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc chiêu mộ Hojlund.

Tuyển thủ Đan Mạch còn hợp đồng dài hạn với MU đến năm 2028, với tùy chọn gia hạn thêm một năm. Tuy nhiên, ngày chia tay sân Old Trafford của tiền đạo này đã gần kề. Ở trận ra quân tại vòng 1 Premier League hôm 17/8, Hojlund bị HLV Ruben Amorim gạch tên khỏi danh sách thi đấu dù không dính chấn thương.

Hojlund chỉ ghi được 10 bàn thắng sau 52 trận đấu mùa trước. Anh bị đánh giá "chưa đủ năng lực để gánh vác hàng công MU hiện tại".

Ma thuật phạt góc giúp Arsenal đánh bại MU Tối 17/8 (giờ Hà Nội), Arsenal đánh bại MU tại Old Trafford nhờ bàn thắng trên chấm phạt góc.