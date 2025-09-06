Bơi Thái Lan chưa đặt mục tiêu vượt Việt Nam tại SEA Games 33

Hiệp hội Thể thao Dưới nước Thái Lan công bố danh sách 26 VĐV tham dự môn bơi tại SEA Games 33 và mục tiêu tại Đại hội thể thao khu vực.

Nữ kình ngư Jenjira Srisa-ard là niềm hy vọng của bơi Thái Lan.

SEA Games 33 sẽ được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 9 đến 20/12. Đội hình bơi gồm 26 VĐV, nổi bật là những gương mặt quen thuộc từng giành HCV SEA Games như: Jenjira Srisa-ard, Kamonchanok Kwanmuang, Piangkwan Pawapotago và Tonnam Kantimun.

Ông Thanawit Thosakul, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Dưới nước Thái Lan, cho biết 26 VĐV lần này là những gương mặt xuất sắc hiện nay, trong đó nhiều người từng giành HCV SEA Games. Đặc biệt, Jenjira Srisa-ard - chủ nhân 2 HCV ở SEA Games 32 tại Campuchia - tiếp tục là trụ cột.

Bên cạnh đó, Kamonchanok Kwanmuang và Tonnam Kantimun, những nhà vô địch ở kỳ đại hội trước, cũng cải thiện thành tích đáng kể. Ngoài ra, một số VĐV trẻ có sự tiến bộ rõ rệt. Trong thời gian còn lại, các kình ngư sẽ được tham gia các trại huấn luyện nước ngoài để rèn luyện và nâng cao phong độ.

Ông Thanawit nhận định Thái Lan có thể giành 2-3 HCV nhờ phong độ ổn định của các VĐV kỳ cựu. Ông cũng cho rằng một số gương mặt trẻ đủ khả năng tạo bất ngờ, nhưng thừa nhận Singapore vẫn là đối thủ lớn nhất, giống như ở các kỳ SEA Games trước.

Ở kỳ SEA Games 32, đội tuyển bơi Thái Lan giành được 4 HCV, 11 HCB và 7 HCĐ, xếp hạng ba trong khu vực - sau Singapore (22 HCV) và Việt Nam (7 HCV). Các tấm HCV của Thái Lan thuộc về: Tonnam Kantimun (200 m ếch nam), Jenjira Srisa-ard (50 m ếch nữ, 50 m bướm nữ) và Kamonchanok Kwanmuang (400 m hỗn hợp cá nhân nữ).

Như vậy, có thể thấy mục tiêu của đội bơi Thái Lan khá khiêm tốn và họ không hề có ý định đặt mục tiêu qua mặt Việt Nam để lọt vào top 2. Kể từ SEA Games 2015 đến nay, bơi Việt Nam đã vươn lên thứ 2 khu vực, chỉ kém Singapore.