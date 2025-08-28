Nguyễn Thị Oanh có cơ hội bảo vệ 4 HCV SEA Games

Nếu lịch thi đấu thuận lợi, nữ VĐV điền kinh số một Việt Nam, Nguyễn Thị Oanh có thể bảo vệ thành công 4 tấm huy chương vàng tại SEA Games 33.

Hiện Nguyễn Thị Oanh đang không có đối thủ tại Đông Nam Á ở nội dung 1.500m, 5.000m và 3.000m chướng ngại vật. Ảnh: Hoàng Tùng.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ đăng ký cho Nguyễn Thị Oanh thi đấu 4 nội dung 1.500 m, 5.000 m, 10.000 m và 3.000 m chướng ngại vật tại SEA Games 33, diễn ra ở Thái Lan vào tháng 12.

Ban tổ chức dự kiến lịch thi đấu 4 nội dung kể trên lần lượt vào các ngày 11/12 (1.500 m), 13/12 (5.000 m), 15/12 (10.000 m) và 16/12 (3.000 m CNV).

Nếu không có sự thay đổi vào phút cuối, nữ VĐV điền kinh số một Việt Nam hoàn toàn có khả năng bảo vệ thành công 4 tấm HCV - tái lập thành tích như ở kỳ SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia khi là VĐV điền kinh Việt Nam đầu tiên giành 4 HCV cá nhân tại một kỳ SEA Games.

Chia sẻ từ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết, lịch thi đấu vẫn có thể được thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế và sẽ được chốt chính thức trong cuộc họp kỹ thuật - thường diễn ra trước khi bước vào thi đấu chính thức 2 ngày.

Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 1995 tại Bắc Giang (nay là Bắc Ninh). Cô là nữ vận động viên điền kinh số một Việt Nam hiện tại với thành tích 12 HCV tại 4 kỳ SEA Games liên tiếp (từ 29 đến 32). Hiện Nguyễn Thị Oanh đang không có đối thủ tại Đông Nam Á ở nội dung 1.500 m, 5.000 m và 3.000 m chướng ngại vật - đều giành HCV trong 3 kỳ SEA Games gần nhất.

Tính riêng điền kinh Việt Nam, Nguyễn Thị Oanh cũng đang giữ 5 kỷ lục quốc gia, gồm: 5.000 m (15 phút 46,11 giây), 10.000 m (33 phút 13,23 giây), 3.000 m chướng ngại vật (9 phút 43,83 giây), bán marathon (21 km, 1 giờ 13 phút 22 giây), và full marathon (42,195 km, 2 giờ 39 phút 49 giây).

Ở Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 hồi giữa tháng 8 tại Đà Nẵng, chân chạy sinh năm 1995 không quá khó để lập hat-trick HCV ở nội dung 1.500 m, 5.000 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật.