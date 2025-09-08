U23 Việt Nam đừng tưởng đã cầm chắc vé

U23 Việt Nam chỉ cần hòa U23 Yemen là đứng đầu bảng C, qua đó, cầm vé dự VCK U23 châu Á 2026.

Nhưng cánh cửa tưởng rộng ấy có thể đóng sập bất cứ lúc nào nếu không có thái độ xung trận đúng đắn.

Xáo trộn đến… chóng mặt

Xét về điểm số, U23 Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ khi bỏ túi trọn 6 điểm tại vòng loại U23 châu Á. Nhưng về lối chơi, thầy trò ông Kim Sang-sik chưa đem lại sự yên tâm cho giới chuyên môn.

U23 Việt Nam vẫn mang đến cảm giác lo lắng, không tạo được niềm tin vững chãi như cách đây hơn 1 tháng tại giải U23 Đông Nam Á 2025. Điều này có thể xuất phát từ vấn đề phong độ và cũng có thể bắt nguồn từ cách dụng nhân, xoay chuyển trên sa bàn chiến thuật của HLV Kim.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất ở HLV Kim là xáo trộn đội hình sau mỗi trận. Chỉ 5 cầu thủ được sử dụng cả 2 trận. Sáu vị trí còn lại đều thay đổi.

Tổng cộng, U23 Việt Nam sử dụng đến 17 cầu thủ ở đội hình xuất phát trước U23 Singapore và U23 Bangladesh. Đây là giải đấu chỉ có 3 trận nên không thể ràng buộc bởi quan niệm mật độ thi đấu dày đặc để phải xoay tua đến… chóng mặt đến thế để có thể khiến cho lối đá bị lủng củng.

Ông Kim thay đổi nhân sự liên tục.

Cũng có thể, đối thủ chơi phòng ngự số đông nên U23 Việt Nam không thể dội cơn mưa gôn như mong đợi nhưng ít nhiều, màn trình diễn không tốt trước U23 Singapore phần nào là hệ quả của việc xáo tung đội hình đó. Cũng cần biết rằng trước đó, thầy trò của ông Kim chỉ có 4 buổi tập cho vòng loại nên một sự ổn định trong đội hình xuất phát là điều cần cân nhắc để đảm bảo sự ổn định trong lối chơi, ăn ý trong các pha phối hợp. Có lẽ ý thức được điều đó nên U23 Yemen chỉ có 1 thay đổi duy nhất trong thành phần xuất phát ở 2 trận đấu vừa qua.

Cẩn tắc vô ưu

Hai chiến thắng nhọc vừa qua vẫn giúp cho U23 Việt Nam đứng ở ngôi đầu của bảng C với 6 điểm. Chỉ cần 1 điểm trước U23 Yemen là đảm bảo chắc chắn vé đi tiếp cho đoàn quân của ông Kim.

Về lý thuyết, cánh cửa rộng mở đối với U23 Việt Nam. Tuy vậy, bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ.

Còn nhớ cách đây đúng 1 năm, U20 Việt Nam “chết trước cửa thiên đường” khi đánh mất vé dự VCK U20 châu Á 2025 cũng trong tình cảnh tương tự khi chỉ cần 1 trận hòa là chắc suất. Tuy vậy, lối chơi như gà mắc tóc kéo dài suốt vòng loại để sau đó, Ngọc Chiến đá phản ở phút 78 trong tình cảnh U20 Syria cũng không muốn thắng buộc đoàn quân của ông Hứa Hiền Vinh lỡ hẹn với vòng chung kết do nhận thất bại (0-1) đầy cay đắng ấy.

U23 Việt Nam chưa cho thấy sự thuyết phục trong lối chơi.

Trở lại với U23 Việt Nam, tính hiệu quả không cao trong các pha hãm thành là lý do khiến cho niềm tin của khán giả không thể trào dâng. Trước U23 Singapore, U23 Việt Nam kiểm soát bóng đến 73%, tung đến 19 cú dứt điểm, hưởng 7 quả phạt góc nhưng chỉ có 1 bàn thắng - con số biết nói cho sự bế tắc trong các pha hãm thành.

Nếu thế trận bế tắc ấy tái diễn trước U23 Yemen, chỉ cần đòn hồi mã thương của đối thủ là có thể khiến U23 Việt Nam bị trả giá. Cần biết rằng nếu thua để chỉ có 6 điểm và hiệu số (+3) hiện tại không quá tốt nên nguy cơ thầy trò ông Kim đứng ngoài vòng chung kết là rất lớn.

Hiện tại, có nhiều đội đứng thứ nhì có 6 điểm và hiệu số bàn thắng bại cao hơn hẳn. Và cũng cần biết rằng, U23 Yemen có con người để tấn công biến ảo hơn, chứ không hề chăm chăm phòng ngự như U23 Singapore hay U23 Bangladesh để không phải sợ bị thủng lưới.

Vì thế, U23 Việt Nam cần thể hiện thái độ nghiêm túc, chơi hết sức trước U23 Yemen. Hình ảnh ấy không chỉ giành vé một cách thuyết phục mà còn khẳng định năng lực và đẳng cấp của một đội bóng số 1 Đông Nam Á trước một đối thủ cần khẳng định.