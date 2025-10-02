Yamal xoay compa loại bỏ 3 cầu thủ PSG

Rạng sáng 2/10, Lamine Yamal có tình huống xoay sở đẳng cấp trong thất bại 1-2 của Barcelona trước PSG thuộc lượt trận thứ 2 vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Pha xử lý chất lượng của Yamal.

Phút thứ 2 trên sân Lluis Companys, Yamal khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Từ pha triển khai bóng bên cánh phải, Yamal đỡ bóng khéo léo khi nhận được đường chuyền bằng đầu của Jules Kounde.

Ngay lập tức, 3 cầu thủ PSG áp sát Yamal với nỗ lực giành lại bóng. Tuy nhiên, cầu thủ 18 tuổi thực hiện hàng loạt pha xủ lý chất lượng, đặc biệt là tình huống xoay compa loại bỏ sự đeo bám quyết liệt này.

Khoảnh khắc của Yamal gây sốt cộng đồng mạng với nhiều bình luận như: "Người ta bảo Yamal không thể rê bóng qua Nunes mà", "Hào quang của Messi là đây", "Cầu thủ rê bóng tốt nhất thế giới", "Thật sự đẳng cấp".

Rạng sáng 2/10, Yamal đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ dưới 19 tuổi ra sân nhiều nhất trong lịch sử Champions League. Anh có lần thứ 24 góp mặt tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, vượt qua kỷ lục 23 trận mà Warren Zaire-Emery thiết lập trước khi bước sang tuổi 19.

Yamal trở thành biểu tượng mới của La Masia và đại diện tiêu biểu cho thế hệ cầu thủ trẻ châu Âu đang làm thay đổi diện mạo Champions League. Mỗi lần ra sân, anh lại để lại dấu ấn đặc biệt, từ sự tự tin trong xử lý bóng đến khả năng tạo đột biến trong lối chơi của Barcelona.

Dù vậy, tiếc cho Yamal và Barcelona khi thua ngược PSG 1-2 trên sân nhà. Barca đứt mạch bất bại từ đầu mùa, trong khi PSG vẫn khẳng định vị thế của Nhà vua châu Âu, bất chấp việc thiếu vắng hàng loạt trụ cột.