Barca thua ngược PSG ở phút 90

  • Thứ năm, 2/10/2025 01:54 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Rạng sáng 2/10, Barcelona dẫn trước nhưng lại để thua PSG 1-2 ngay trên sân nhà ở vòng phân hạng Champions League.

Sau lễ bốc thăm Champions League, người hâm mộ kỳ vọng về trận đấu rực lửa giữa 2 CLB sở hữu hàng công đáng xem bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, kịch bản này đã không xảy ra tại Lluis Companys.

PSG mất 3 ngôi sao tấn công sáng giá nhất (Ousmane Dembele, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia) nên chấp nhận bị chủ nhà Barcelona lấn lướt trong phần lớn thời gian hiệp một.

Sau nhiều nỗ lực tấn công, Barcelona thu về thành quả là bàn mở tỷ số ở phút 19. Xuất phát từ sai sót của Vitinha, Pedri mở bóng sang cánh trái cho Marcus Rashford. Cựu cầu thủ MU căng ngang chuẩn xác để Ferran Torres dứt điểm cận thành, hạ thủ môn.

Barcelona dau PSG anh 1Barcelona dau PSG anh 2Barcelona dau PSG anh 3Barcelona dau PSG anh 4

Barca chơi lấn lướt trên sân nhà.

Rashford nối dài mạch phong độ ấn tượng với trận đấu thứ 6 liên tiếp ghi bàn hoặc kiến tạo ở cấp CLB. 4 trận gần nhất, tiền đạo sinh năm 1997 đều có pha dọn cỗ cho đồng đội lập công.

Sau bàn thua, PSG cố gắng vùng lên. Những đợt tấn công đáng chú ý của nhà đương kim vô địch châu Âu đều xuất phát từ bộ đôi hậu vệ biên Achraf Hakimi, Nuno Mendes.

Sau cú sút xa bị cản của Hakimi ở phút 30, Mendes ghi dấu ấn với nỗ lực đột phá qua 2 cầu thủ chủ nhà, trước khi chuyền cho Seny Mayulu. Sao trẻ sinh năm 2006 tận dụng pha cắt bóng lỗi của Pau Curbasi để tung cú sút quyết đoán từ sát vạch 16,5 m khiến Wojciech Sszcesny bó tay.

Sang hiệp hai, Barca không còn cầm bóng nhiều nhưng lại là đội sở hữu cơ hội ngon ăn để tái lập thế dẫn bàn. Phút 63, Zabarnyi mắc sai lầm, tạo cơ hội cho Dani Olmo dứt điểm từ cự ly gần. Tuy nhiên, Hakimi đã kịp lùi về, lăn xả để sửa sai cho đồng đội.

Olmo phải hối tiếc bởi đến quãng thời gian cuối trận, PSG bất ngờ đẩy nhanh tốc độ tấn công. Lúc này, hàng thủ Barca lộ rõ điểm yếu về khả năng phòng ngự. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ bởi Lee Kang-in, Mendes, Goncalo Ramos mang niềm vui cho số ít người hâm mộ đội khách bằng pha đá nối chuẩn xác từ đường căng ngang của Hakimi ở phút 90.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên với niềm vui dành cho cầu thủ đội khách. Barca đứt mạch bất bại từ đầu mùa, trong khi PSG vẫn khẳng định vị thế của Nhà vua châu Âu, bất chấp việc thiếu vắng hàng loạt trụ cột.

Barcelona dau PSG anh 5

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.

