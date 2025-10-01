Điều khoản 0 đồng của Rashford

Giám đốc Thể thao Deco xác nhận Barcelona không phải trả bất kỳ khoản phạt nào nếu từ chối mua đứt Marcus Rashford sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn.

Trả lời phỏng vấn Mundo Deportivo, Deco khẳng định: "Điều quan trọng là chúng tôi hài lòng với Rashford. Không có điều khoản phạt trong hợp đồng, chỉ có quyền chọn mua đứt. Nhưng quyết định chưa được đưa ra vào lúc này".

Deco nói thêm: "Rashford là cầu thủ đẳng cấp cao, nhưng quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn và định hướng của CLB vào cuối mùa. Giờ là lúc tập trung vào các trận đấu trước mắt".

Rashford cập bến Camp Nou hè 2025 theo dạng cho mượn từ MU. Dù từng trải qua giai đoạn sa sút tại Old Trafford, anh nhanh chóng hòa nhập dưới thời Hansi Flick. Tính riêng 5 trận gần nhất, Rashford có 4 pha kiến tạo, đồng thời lập cú đúp ở Champions League trong trận gặp Newcastle.

Ở góc độ tài chính, đây là thương vụ khôn ngoan của Barcelona. CLB không chịu áp lực phải chi tiền nếu Rashford không đáp ứng kỳ vọng, nhưng vẫn giữ quyền ưu tiên mua đứt. Con số cụ thể chưa được tiết lộ, song theo truyền thông Tây Ban Nha, mức giá để sở hữu tiền đạo người Anh dao động khoảng 40-50 triệu euro.

Với Barca, đây là thương vụ vừa mang tính chiến lược, vừa hạn chế rủi ro tài chính. Còn với Rashford, phong độ trong màu áo "Blaugrana" sẽ quyết định cả tương lai ở CLB lẫn cơ hội trở lại đội tuyển Anh dự World Cup 2026.