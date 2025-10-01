Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Điều khoản 0 đồng của Rashford

  • Thứ tư, 1/10/2025 10:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giám đốc Thể thao Deco xác nhận Barcelona không phải trả bất kỳ khoản phạt nào nếu từ chối mua đứt Marcus Rashford sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn.

Barcelona không bị phạt tiền nếu không chọn mua đứt Rashford.

Trả lời phỏng vấn Mundo Deportivo, Deco khẳng định: "Điều quan trọng là chúng tôi hài lòng với Rashford. Không có điều khoản phạt trong hợp đồng, chỉ có quyền chọn mua đứt. Nhưng quyết định chưa được đưa ra vào lúc này".

Deco nói thêm: "Rashford là cầu thủ đẳng cấp cao, nhưng quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn và định hướng của CLB vào cuối mùa. Giờ là lúc tập trung vào các trận đấu trước mắt".

Rashford cập bến Camp Nou hè 2025 theo dạng cho mượn từ MU. Dù từng trải qua giai đoạn sa sút tại Old Trafford, anh nhanh chóng hòa nhập dưới thời Hansi Flick. Tính riêng 5 trận gần nhất, Rashford có 4 pha kiến tạo, đồng thời lập cú đúp ở Champions League trong trận gặp Newcastle.

Ở góc độ tài chính, đây là thương vụ khôn ngoan của Barcelona. CLB không chịu áp lực phải chi tiền nếu Rashford không đáp ứng kỳ vọng, nhưng vẫn giữ quyền ưu tiên mua đứt. Con số cụ thể chưa được tiết lộ, song theo truyền thông Tây Ban Nha, mức giá để sở hữu tiền đạo người Anh dao động khoảng 40-50 triệu euro.

Với Barca, đây là thương vụ vừa mang tính chiến lược, vừa hạn chế rủi ro tài chính. Còn với Rashford, phong độ trong màu áo "Blaugrana" sẽ quyết định cả tương lai ở CLB lẫn cơ hội trở lại đội tuyển Anh dự World Cup 2026.

Rashford khiến hàng công MU bẽ mặt

Marcus Rashford tiếp tục để lại dấu ấn đậm nét trong màu áo Barcelona, khiến anh bị nhiều CĐV đem ra so sánh với các tiền đạo của MU.

06:25 29/9/2025

Rashford thăng hoa tại Barca

Rạng sáng 26/9, cựu cầu thủ MU góp pha kiến tạo giúp Barca đánh bại Real Oviedo 3-1 ở vòng 6 La Liga.

05:07 26/9/2025

Barca chốt giá mua đứt Rashford

Barcelona sẵn sàng biến hợp đồng cho mượn của tiền đạo người Anh thành một giao kèo dài hạn.

05:46 24/9/2025

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

Minh Nghi

Barca không mất tiền Rashford Marcus Rashford Barca MU Rashford

    Đọc tiếp

    Man trinh dien gay soc cua Messi hinh anh

    Màn trình diễn gây sốc của Messi

    60 phút trước 11:00 1/10/2025

    0

    Lionel Messi trải qua một trong những trận đấu nhạt nhòa nhất kể từ khi gia nhập Inter Miami, khi đội bóng của anh thất thủ 3-5 trước Chicago Fire tại vòng 32 MLS sáng 1/10.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý