VĐV bị tước huy chương marathon vì đi nhờ ô tô về đích

Lịch sử Thế vận hội Olympic hiếm có vụ việc nào lại kỳ lạ và gây sốc như trường hợp của Fred Lorz, VĐV chiến thắng Marathon Olympic năm 1904 bằng cách đi nhờ ô tô.

Kỳ Thế vận hội năm 1904 tổ chức tại St. Louis (Mỹ) thường được nhắc đến như một trong những kỳ Olympic tồi tệ nhất lịch sử. Riêng nội dung Marathon gây ra hàng loạt sự cố: đường đua không được chuẩn bị kỹ, thiếu điểm tiếp nước, nhiệt độ oi bức gần 30 độ C khiến nhiều VĐV kiệt sức. Một số người phải bỏ cuộc vì ngộ độc bụi đường do xe ngựa và ô tô chạy song song.

Trong bối cảnh hỗn loạn đó, Fred Lorz, một VĐV Mỹ ít tên tuổi, bất ngờ trở thành tâm điểm. Ông xuất phát cùng 31 đối thủ, nhưng nhanh chóng xuống sức. Sau khoảng 14 km, Lorz quyết định bỏ cuộc.

Thay vì rời khỏi cuộc thi, Fred Lorz chọn cách quá giang một chiếc xe ô tô để quay về sân vận động. Ông ngồi trên xe suốt 17 km, vừa để nghỉ ngơi, vừa trò chuyện cùng lái xe. Khi còn cách đích khoảng 8 km, chiếc xe bị hỏng máy. Lorz bèn xuống xe, bắt đầu chạy bộ trở lại và tiếp tục hướng về vạch đích.

Fred Lorz gian lận.

Khán giả không hề biết chuyện gì xảy ra trước đó. Khi Lorz tiến vào sân vận động, họ cổ vũ nồng nhiệt và chứng kiến anh băng qua vạch đích đầu tiên. Các quan chức nhanh chóng chuẩn bị lễ trao huy chương, còn khán đài hò reo vang dội.

Ngay trong khoảnh khắc tưởng chừng vinh quang ấy, sự thật dần bị phơi bày. Một số người theo dõi cuộc đua từ đầu tố cáo rằng Lorz không chạy toàn bộ cự ly, mà đi nhờ ô tô phần lớn quãng đường. Ủy ban tổ chức lập tức điều tra và xác nhận thông tin.

Huy chương vàng bị tước ngay lập tức, còn Lorz bị cấm thi đấu suốt đời. Tuy nhiên, sau khi Lorz xin lỗi và giải thích rằng chỉ định “chạy vui cho khán giả” chứ không cố ý gian lận để nhận huy chương, án phạt sau đó được giảm nhẹ và cho phép anh thi đấu trở lại.

Điều kỳ lạ là sau vụ bê bối, Fred Lorz vẫn tiếp tục sự nghiệp và chứng minh năng lực thật sự. Năm 1905, ông giành chức vô địch Marathon Boston - lần này là bằng thực lực. Chiến thắng ấy phần nào giúp ông gỡ gạc danh tiếng sau cú "phốt" lịch sử tại Olympic.