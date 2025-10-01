Hành trình marathon vĩ đại của người cha đẩy con trên xe lăn

Team Hoyt, cặp cha con huyền thoại Dick Hoyt và Rick Hoyt không chỉ chinh phục đường đua mà còn trở thành biểu tượng của tình yêu, sự hi sinh và niềm tin vào sức mạnh con người.

Rick Hoyt sinh năm 1962, chỉ ít giờ sau khi chào đời, anh bị chẩn đoán mắc chứng bại não do thiếu oxy lên não. Các bác sĩ từng khuyên cha mẹ nên đưa Rick vào trung tâm chăm sóc đặc biệt vì "anh sẽ không bao giờ có khả năng giao tiếp hay vận động". Nhưng vợ chồng Dick và Judy Hoyt không chấp nhận số phận nghiệt ngã đó.

Họ nuôi dạy Rick như một đứa trẻ bình thường, tìm mọi cách để anh có thể giao tiếp. Khi Rick lên 11 tuổi, với sự hỗ trợ của các nhà khoa học tại Đại học Tufts, gia đình tìm ra phương pháp cho anh "nói chuyện" bằng máy tính điều khiển bằng cử động đầu. Câu nói đầu tiên của Rick là: “Go Bruins!” – lời cổ vũ cho đội khúc côn cầu Boston Bruins. Từ đó, Rick không chỉ "có tiếng nói" mà còn bắt đầu bày tỏ khát vọng được sống trọn vẹn như bao người khác.

Năm 1977, Rick bày tỏ mong muốn tham gia một cuộc chạy gây quỹ từ thiện cho một vận động viên bị liệt. Ông bố Dick, vốn chưa từng là một vận động viên, đã chấp nhận đẩy xe lăn cho con chạy hết 8 km.

Dick và con trai xuất hiện ở nhiều cuộc đua.

Sau cuộc đua, Rick nói với cha: “Bố ơi, khi chúng ta chạy, con cảm giác như mình không còn bị khuyết tật nữa". Chính câu nói ấy đã thay đổi cuộc đời cả hai, mở ra hành trình hơn ba thập kỷ đầy cảm hứng.

Từ lần chạy đầu tiên, Dick và Rick trở thành Team Hoyt. Họ không dừng lại ở các giải chạy ngắn, mà liên tiếp chinh phục marathon, bán marathon và thậm chí cả giải Ironman Triathlon – thử thách khắc nghiệt nhất thế giới với 3,8 km bơi, 180 km đạp xe và 42 km chạy bộ.

Với một người cha bình thường, chỉ cần hoàn thành Ironman đã là điều không tưởng. Nhưng với Dick, ông vừa bơi vừa kéo Rick trên chiếc xuồng cao su, vừa đạp xe với chiếc xe đặc chế chở con trai, và vừa chạy vừa đẩy xe lăn nặng hàng chục kg. Bất chấp sự mệt mỏi và áp lực khủng khiếp, ông chưa bao giờ bỏ cuộc, chỉ để Rick được cảm nhận trọn vẹn tinh thần thể thao.

Trong suốt sự nghiệp, họ đã tham gia hơn 1.000 cuộc thi, trong đó có hơn 30 lần hoàn thành Boston Marathon – một trong những giải chạy danh giá nhất thế giới. Hình ảnh Dick đẩy xe lăn với Rick trên đường đua Boston đã trở thành biểu tượng quen thuộc, khắc sâu vào tâm trí hàng triệu khán giả.

Điều khiến Team Hoyt đặc biệt không chỉ nằm ở thành tích, mà còn ở tình cha con gắn bó bền chặt. Dick Hoyt từng chia sẻ: “Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng mình đang làm điều gì đặc biệt. Tôi chỉ muốn giúp con trai mình sống một cuộc đời trọn vẹn nhất".

Team Hoyt trở thành nguồn cảm hứng trên toàn thế giới.

Rick cũng trở thành minh chứng cho nghị lực sống phi thường. Dù bại não, anh đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Hỗ trợ, sống độc lập và luôn lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh.

Năm 2014, Dick chính thức chia tay đường chạy marathon khi 73 tuổi, nhưng Team Hoyt vẫn sống mãi trong ký ức những người yêu thể thao. Rick mất năm 2021, cha anh cũng qua đời 3 năm sau đó, khép lại hành trình đầy nước mắt và cảm xúc. Nhưng di sản mà họ để lại – tình cha con bất diệt, tinh thần không bỏ cuộc – sẽ mãi truyền cảm hứng cho thế giới.

Ngày nay, cái tên Team Hoyt được vinh danh trong nhiều sự kiện thể thao, trường học, tổ chức từ thiện. Họ trở thành đề tài cho sách, phim tài liệu, và là nguồn động lực cho hàng triệu vận động viên khắp hành tinh.