Khám phá nơi vừa chạy marathon, vừa mặc áo rét

Hoàn thành một chặng marathon là thử thách với rất nhiều người nhưng phải chạy ở Bắc Cực hay Nam Cực thì còn khó khăn hơn gấp nhiều lần.

Các VĐV có thể chạy đua với chim cánh cụt.

Đối với hầu hết người yêu thể thao, khái niệm marathon thường gắn với những con đường trải nhựa phẳng lì, khán giả cổ vũ hai bên và thời tiết được tính toán kỹ lưỡng để phù hợp cho vận động viên. Tuy nhiên, có một giải marathon “đảo ngược” hoàn toàn những điều quen thuộc đó.

North Pole Marathon – “cuộc chạy trên đỉnh thế giới”

Ra đời năm 2002, giải do Richard Donovan – một vận động viên và nhà tổ chức người Ireland – sáng lập. Điểm đặc biệt của North Pole Marathon nằm ở chỗ đường chạy không diễn ra trên đất liền, mà trên những tảng băng trôi đang dịch chuyển trên đại dương Bắc Cực, ngay sát vị trí địa lý 90° Bắc. Các VĐV sẽ phải chạy trong điều kiện nhiệt độ từ -30°C đến -40°C, gió buốt cắt da, mặt đường là lớp băng không ổn định, có thể rạn nứt bất kỳ lúc nào.

Nếu như một cuộc đua marathon bình thường có người thắng cuộc hoàn thành sau khoảng 2 giờ 5 phút đến 2 giờ 15 phút ở đẳng cấp thế giới, thì tại North Pole Marathon, ngay cả những VĐV chuyên nghiệp cũng thường mất 4 – 6 giờ để hoàn thành quãng đường 42,195 km. Điều đó cho thấy sự khắc nghiệt vượt xa chuẩn mực thông thường.

Các VĐV mặc áo kín như bưng khác thường khi ở Bắc Cực.

Ngoài yếu tố thời tiết và địa hình, việc di chuyển đến Bắc Cực để tham gia giải cũng là một thử thách lớn. VĐV phải bay đến Svalbard (Na Uy), sau đó di chuyển bằng máy bay chuyên dụng đến trại băng Barneo. Mọi chi phí tham dự lên đến hàng chục nghìn USD, biến North Pole Marathon trở thành giải marathon không chỉ khó về thể lực mà còn đòi hỏi sự chuẩn bị tài chính, tinh thần và ý chí kiên cường.

Không ngẫu nhiên mà giải này được mệnh danh là “Marathon đỉnh thế giới” – nơi mỗi bước chạy không chỉ chống chọi với giá lạnh, mà còn mang tính biểu tượng, như một minh chứng con người có thể chinh phục cả những môi trường khắc nghiệt nhất trên Trái đất.

Antarctic Ice Marathon – cuộc đua giữa lục địa băng

Nếu North Pole Marathon diễn ra trên lớp băng nổi ở đại dương Bắc Cực, thì Antarctic Ice Marathon lại đưa thử thách lên một tầm cao mới, chạy ngay trong lòng lục địa Nam Cực. Đây là giải marathon chính thức duy nhất được tổ chức ở khu vực gần vĩ độ 80° Nam, sâu trong nội địa của châu lục lạnh giá này.

Giải được khởi xướng vào năm 2005, cũng bởi Richard Donovan – người tiên phong mang môn marathon đến những vùng cực của Trái đất. Địa điểm thi đấu là khu vực gần Trại Băng Union Glacier, cách Nam Cực khoảng 1.000 km. Nhiệt độ tại đây thường xuyên duy trì ở mức -20°C đến -25°C, kèm theo gió mạnh khiến cảm giác thực tế còn khắc nghiệt hơn nhiều.

Điều đặc biệt của Antarctic Ice Marathon là môi trường hoàn toàn hoang sơ, không hề có cư dân, không có trạm nghiên cứu lớn nào gần đó. Các VĐV phải di chuyển bằng máy bay chuyên dụng từ Punta Arenas (Chile) sang, sau đó sống trong điều kiện trại dã chiến. Không khán giả, không đường nhựa, tất cả chỉ là băng và tuyết bất tận.

Thời gian hoàn thành của các VĐV tại giải này thường chậm hơn so với North Pole Marathon, trung bình từ 5 – 7 giờ cho một marathon trọn vẹn. Sự chậm trễ này phản ánh mức độ khó khăn vượt trội như đường chạy gồ ghề, băng tuyết sâu, cộng thêm sự cô độc tuyệt đối nơi “chân trời trắng xóa” khiến mỗi bước chân như một cuộc chiến tâm lý.

Antarctic Ice Marathon không chỉ là một giải chạy, mà còn là biểu tượng của ý chí con người trước thiên nhiên khắc nghiệt nhất hành tinh. Nó được xem là thử thách cực hạn dành cho những VĐV muốn ghi dấu ấn ở những vùng đất mà hầu như không ai có thể đặt chân tới.

Antarctica Marathon – thử thách cực hạn

Khác với hai giải chạy mang tính cực hạn ở Bắc Cực và nội địa Nam Cực, Antarctica Marathon lại chọn một cách tiếp cận khác, khắc nghiệt nhưng gắn liền với trải nghiệm khám phá và chinh phục. Đây chính là giải marathon đầu tiên từng được tổ chức chính thức ở Nam Cực, ra đời từ năm 1995 bởi công ty Marathon Tours & Travel (Mỹ).

Hình ảnh cuộc đua ở Nam Cực

Địa điểm thi đấu là King George Island, thuộc quần đảo Nam Shetland, nằm ngoài khơi bờ biển Nam Cực, nơi tập trung nhiều trạm nghiên cứu quốc tế của Nga, Chile, Trung Quốc, Hàn Quốc, Uruguay… Điều này khiến Antarctica Marathon khác biệt. VĐV không phải sống hoàn toàn cô lập như ở Antarctic Ice Marathon, nhưng lại phải đối mặt với địa hình đầy thử thách.

Đường chạy tại Antarctica Marathon là sự pha trộn của đất sỏi, bùn, tuyết, băng và những con dốc dựng đứng. Thời tiết thường rơi vào khoảng -10°C đến -20°C, đủ khắc nghiệt để thử thách thể lực, nhưng không “thử thách” như ở nội địa Nam Cực. Tuy nhiên, chính sự kết hợp giữa địa hình gồ ghề, trơn trượt cùng gió mạnh đã khiến VĐV phải mất trung bình 6 – 8 giờ để hoàn thành cự ly marathon chuẩn – thậm chí có người còn lâu hơn.

Đặc biệt, để tham gia Antarctica Marathon, VĐV phải đăng ký tour kéo dài khoảng 10 ngày, bao gồm hành trình di chuyển từ Punta Arenas (Chile) bằng máy bay hoặc tàu sang King George Island. Toàn bộ quy mô giải bị giới hạn ở khoảng 200 người tham dự mỗi năm, vừa để bảo vệ môi trường Nam Cực, vừa để đảm bảo an toàn.

Antarctica Marathon không chỉ là một cuộc đua về sức bền, mà còn là một hành trình khám phá. Trên đường chạy, VĐV có thể nhìn thấy chim cánh cụt, hải cẩu hay những khối băng khổng lồ vươn ra biển. Cảm giác “chạy giữa thiên nhiên nguyên sơ nhất hành tinh” đã biến giải này thành lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn vừa chạy, vừa ngắm cảnh sắc không thể “lạnh run hơn”.

So với North Pole Marathon và Antarctic Ice Marathon, Antarctica Marathon có phần “dễ tiếp cận” hơn về mặt hậu cần và môi trường, nhưng chính sự khắc nghiệt của địa hình hỗn hợp đã khiến nó trở thành thử thách bền bỉ thực sự. Thời gian hoàn thành thường dài hơn cả hai giải cực hạn kia, phản ánh một kiểu khó khăn khác – không chỉ chiến đấu với lạnh giá, mà còn với địa hình trơn trượt và những dốc cao mệt mỏi.

Có thể nói, nếu North Pole Marathon là nơi con người thử thách bản thân trước sức mạnh lạnh giá, Antarctic Ice Marathon là nơi khẳng định ý chí ở vùng đất cực hạn, thì Antarctica Marathon lại là sự tổng hòa của một cuộc đua khốc liệt nhưng cũng đầy tính trải nghiệm, nơi mỗi VĐV vừa chinh phục, vừa hòa mình vào thiên nhiên Nam Cực hùng vĩ.