Sub3 marathon - 'bản hit' đặc biệt của Harry Styles trên đường chạy

Trong làng âm nhạc hay thời trang đương đại, Harry Styles không còn là một cái tên xa lạ. Nhưng giờ anh còn lấn sân sang đường chạy marathon.

Styles tỏa sáng trên sân khấu và đạt sub3 marathon (hoàn thành cự ly 42,195 km dưới 3 giờ).

Harry Styles được biết đến với tư cách là thành viên nhóm nhạc One Direction, sau đó vươn lên thành nghệ sĩ solo thành công bậc nhất thế hệ. Anh còn là một biểu tượng thời trang, một diễn viên điện ảnh để lại dấu ấn trong Dunkirk hay Don’t Worry Darling, đồng thời là người định hình xu hướng sống phóng khoáng, hiện đại.

Ấy thế nhưng, bên cạnh tài năng đa lĩnh vực, Styles gần đây lại khiến công chúng kinh ngạc bởi một khía cạnh hoàn toàn khác. Đó là khả năng chinh phục đường chạy marathon.

Hành trình của Styles trên những cung đường dài đưa anh trở thành gương mặt truyền cảm hứng cho những ai đam mê thể thao đường phố. Anh chinh phục khán giả bằng giọng hát, phong cách trình diễn, và cả sự kiên trì, ý chí và khả năng vượt qua giới hạn của bản thân.

Câu chuyện của Styles minh chứng rằng tài năng thực sự không chỉ nằm ở một lĩnh vực, mà còn ở khả năng nuôi dưỡng đam mê và quyết tâm trong mọi thử thách mà con người đặt ra.

Một con người tài hoa, thích chinh phục nhiều thử thách

Styles là hiện thân của nghệ sĩ đa tài. Bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu âm nhạc, anh nhanh chóng nổi lên như một trong những gương mặt nổi bật nhất của làng pop toàn cầu. Album Fine Line và Harry’s House không chỉ bán chạy mà còn nhận được nhiều giải thưởng danh giá, khẳng định vị trí của anh trong nền công nghiệp âm nhạc. Song song với đó, Styles còn ghi dấu trong điện ảnh với khả năng diễn xuất tự nhiên, thể hiện sự nghiêm túc khi bước sang lĩnh vực mới.

Styles là một nghệ sĩ đa tài.

Không dừng lại ở nghệ thuật, Styles còn là một biểu tượng thời trang khi thường xuyên xuất hiện trên thảm đỏ với phong cách pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, giữa nam tính và phi giới tính. Anh phá vỡ định kiến, khẳng định sự tự do trong cách thể hiện bản thân. Những bộ sưu tập thời trang gắn liền với tên tuổi Styles đã truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ dám sống thật và sáng tạo.

Với nền tảng là một nghệ sĩ toàn cầu, Styles có thể lựa chọn sống trong vùng an toàn, tận hưởng hào quang. Nhưng con người anh lại không ngừng tìm kiếm thử thách mới. Và marathon – cự ly chạy khắc nghiệt nhất dành cho những ai muốn thử thách sức bền và ý chí – đã trở thành mục tiêu tiếp theo. Chính tinh thần "dám thử, dám vượt giới hạn" ấy đã khiến hành trình marathon của Styles trở nên đặc biệt.

Nỗ lực rèn luyện để chinh phục marathon

Nhiều người bất ngờ khi biết rằng Styles không chỉ "tham gia cho vui", mà anh thực sự đầu tư nghiêm túc vào luyện tập để đạt thành tích đáng nể.

Tháng 3/2025, Styles gây xôn xao dư luận khi hoàn thành Tokyo Marathon với thời gian 3 giờ 24 phút 07 giây – một thành tích mà ngay cả những người chạy phong trào nhiều năm cũng khó đạt được. Đáng chú ý hơn, anh giữ được nhịp độ ổn định suốt chặng đường, nửa đầu và nửa sau gần như bằng nhau. Điều này chứng tỏ anh nghiên cứu kỹ chiến lược chạy và rèn luyện nghiêm ngặt.

Không dừng lại ở đó, ngày 21/9, Styles tiếp tục thử sức tại Berlin Marathon – một trong 6 giải marathon danh giá nhất thế giới (World Marathon Majors). Kết quả lần này thậm chí còn ấn tượng hơn với 2 giờ 59 phút 13 giây.

Việc hoàn thành marathon dưới 3 giờ là cột mốc đáng mơ ước, biểu tượng cho sự kiên trì và thể lực phi thường. Styles đã bước vào hàng ngũ những người chạy phong trào hay nhất, khẳng định bản thân không chỉ là nghệ sĩ trên sân khấu, mà còn là chiến binh trên đường chạy.

Đằng sau thành tích ấy là quá trình rèn luyện bền bỉ. Với lịch trình bận rộn của một ngôi sao toàn cầu, Styles vẫn duy trì kỷ luật luyện tập. Anh chạy dài vào cuối tuần, kết hợp bài tập tốc độ, chăm sóc thể lực và chú ý đến dinh dưỡng. Anh còn lựa chọn Berlin – cung đường marathon nhanh nhất thế giới – để bứt phá thành tích. Đây là sự tính toán kỹ lưỡng, cho thấy anh tiếp cận marathon không hề ngẫu hứng, mà bằng tư duy chiến lược của một người luôn nghiêm túc với thử thách.

Rèn luyện thể lực để nuôi dưỡng sáng tạo

Chạy marathon ngoài việc mang đến cho Harry Styles những con số ấn tượng trên đồng hồ bấm giờ, còn đem lại một nguồn năng lượng mới trong cuộc sống và sự nghiệp nghệ thuật. Những buổi chạy dài giúp cơ thể anh khoẻ mạnh, tinh thần minh mẫn, từ đó tạo cảm hứng để sáng tạo và biểu diễn.

Những bước chạy giúp cho Styles có tâm hồn thư thái.

Marathon cũng dạy cho Styles bài học về sự kiên trì và kỷ luật. Trên chặng đường dài 42,195 km, mỗi bước chạy đều đòi hỏi sự bền bỉ, vượt qua mệt mỏi và đôi khi là cả nỗi hoài nghi về bản thân. Những giá trị ấy hoàn toàn tương đồng với hành trình nghệ thuật. Ở đó, để viết nên một ca khúc, để hoàn thành một album, để đứng vững trước khán giả toàn cầu, anh cần cùng một ý chí và sự tập trung như khi về đích ở Berlin.

Ngoài ra, việc luyện tập thể thao mang lại sự cân bằng cho cuộc sống của một nghệ sĩ vốn luôn chịu áp lực từ công chúng. Trên sân khấu, Styles là tâm điểm của hàng chục nghìn ánh mắt; trên đường chạy, anh trở lại là chính mình – một con người đang thử thách cơ thể và ý chí. Khoảng thời gian ấy là cơ hội để anh tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo và tìm thấy sự bình yên.

Gương mặt truyền cảm hứng

Câu chuyện marathon của Harry Styles vượt ra ngoài phạm vi thể thao. Nó trở thành nguồn động viên cho hàng triệu người hâm mộ trên thế giới rằng ai cũng có thể thử thách bản thân, dẫu xuất phát điểm khác nhau. Một ngôi sao nhạc pop toàn cầu vẫn có thể kiên trì luyện tập, lặng lẽ đăng ký marathon và âm thầm phá mốc 3 giờ. Điều đó khiến nhiều người nhận ra giới hạn chỉ tồn tại khi ta chưa dám bắt đầu.

Styles còn gửi đi thông điệp quan trọng rằng chăm sóc thể chất chính là nền tảng để nuôi dưỡng tinh thần và sáng tạo. Giữa guồng quay danh vọng và lịch trình dày đặc, anh vẫn kiên trì chạy bộ, cho thấy sức khỏe không bao giờ là thứ có thể đem ra đánh đổi.

Hình ảnh Harry Styles trên đường chạy – mồ hôi nhễ nhại, đôi chân bền bỉ, gương mặt tập trung – phác hoạ thông điệp chân thực về cuộc đua marathon không phân biệt nghệ sĩ hay vận động viên, giàu có hay bình dân. Trên đường chạy, mọi người đều phải tự vượt qua chính mình. Và chính điều đó biến Styles thành gương mặt truyền cảm hứng. Anh khuyến khích khán giả, đặc biệt giới trẻ, dám bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi thử thách.