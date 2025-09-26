Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Niềm đam mê marathon của nhà vô địch Champions League

  Thứ sáu, 26/9/2025 20:16 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Khoảnh khắc cựu danh thủ Nicolas Anelka chạy marathon ở Doha (Qatar) hồi đầu năm tạo ấn tượng mạnh với người hâm mộ.

Ở tuổi 46, Anelka hoàn thành đường chạy 10 km trong trang phục thi đấu của PSG, với thời gian hơn 50 phút tại Doha Marathon 2025 hồi tháng 1.

Anelka gây sốt khi góp mặt tại giải chạy ở Doha (Qatar) hồi đầu năm.

Thông số này chưa đủ để cựu tiền đạo Arsenal và Real Madrid đứng trên bục nhận huy chương, nhưng vẫn rất ấn tượng đối với một chân chạy sinh năm 1979.

Sự xuất hiện của Anelka tại Doha nhanh chóng thu hút chú ý từ khán giả. Trên đường chạy, ông nổi bật bởi phong thái tự tin của một cầu thủ từng nhiều năm thi đấu đỉnh cao. Khi cán đích, những tràng pháo tay vang lên khích lệ Anelka.

Việc Anelka vẫn duy trì thể lực sung mãn và tinh thần thể thao mạnh mẽ ở tuổi 46 khiến nhiều người ngưỡng mộ. Marathon cũng là một trong những bộ môn ưa thích giúp Anelka giữ vóc dáng khỏe khoắn và thể trạng dẻo dai.

Khi còn thi đấu, Anelka khoác áo loạt CLB lớn ở châu Âu như Real Madrid, Arsenal, Chelsea, Man City hay Juventus. Ông góp mặt trong đội hình Real Madrid vô địch Champions League mùa 1999/2000.

Đến mùa 2007/08, Anelka cùng Chelsea vào đến chung kết Champions League nhưng chịu thất bại trước Manchester United. Trong cả sự nghiệp, Anelka ghi 210 bàn sau 671 lần ra sân.

Duy Luân

