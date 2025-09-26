Bị học trò đấm, HLV Maribor từ chức sau 3 trận

CLB Maribor xác nhận chia tay HLV Radomir Đalović chỉ sau 16 ngày gắn bó, dù đội bóng toàn thắng cả 3 trận dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Montenegro.

HLV Radomir Đalović rời CLB Maribor sau khi vô tình bị học trò đấm trên sân tập.

Theo thông báo từ đội bóng Slovenia, nguyên nhân cuộc chia tay chóng vánh xuất phát từ sự cố trong buổi tập gần đây. Trong tình huống tranh chấp quyết liệt trên mặt sân ướt, hai cầu thủ Omar Rekik và Benjamin Tette va chạm nảy lửa. Lời qua tiếng lại nhanh chóng leo thang thành xô xát.

HLV Đalović cùng các trợ lý lập tức lao vào can thiệp. Ông tìm cách tách hai cầu thủ ra, nhưng không may dính phải một cú đấm trong lúc hỗn loạn. Đalović tiếp tục buổi tập, song sự cố trở thành giọt nước tràn ly. Chỉ ít lâu sau, ông rời ghế nóng vì cảm thấy không được tôn trọng.

Không chỉ Đalović, toàn bộ ê-kíp trợ lý gồm Igor Cagalj, Davor Landeka, Vito Tercolo và Antonio Pavlinovic cũng chia tay CLB. Đây được xem là một quyết định mang tính tập thể, sau cuộc họp khẩn cấp giữa Đalović và lãnh đạo Maribor.

"HLV Radomir Đalović không may hứng trọn cú đấm trong lúc can ngăn ẩu đả. Sự việc được giải quyết sau đó, các cầu thủ xin lỗi tập thể vì hành vi thiếu kiềm chế. Tuy nhiên, sau cuộc họp với HLV trưởng, đôi bên thống nhất kết thúc hành trình chung", thông báo từ CLB Maribor có đoạn.

Đalović ra đi sau hơn 2 tuần làm việc dù để lại dấu ấn bằng chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp. Cuộc chia tay đột ngột phản ánh sự khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp bởi đôi khi một sự cố trên sân tập cũng có thể chóng vánh đặt dấu chấm hết cho một triều đại.

