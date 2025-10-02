Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

MU lo Amorim từ chức

  • Thứ năm, 2/10/2025 15:24 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo truyền thông Anh, ban lãnh đạo MU lo ngại Ruben Amorim chủ động từ chức thay vì bị sa thải trong bối cảnh áp lực tại Old Trafford ngày càng lớn.

Amorim chưa thể vực dậy MU.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được MU bổ nhiệm vào tháng 11/2024, nhưng chưa hoàn toàn thích nghi với môi trường khắc nghiệt ở Anh. Nguồn tin cho hay Amorim tỏ ra bất ngờ trước mức độ soi xét và chỉ trích mà ông phải đối mặt từ nhiều phía sau chuỗi khởi đầu thất vọng.

Đáng chú ý, Gareth Southgate nhiều khả năng không phải là phương án thay thế nếu Amorim ra đi. Cựu HLV tuyển Anh được cho là sẽ từ chối bất kỳ lời đề nghị nào từ phía "Quỷ đỏ".

Viễn cảnh mất Amorim đặt "Quỷ đỏ" trước nguy cơ khủng hoảng kép, vừa bất ổn về thành tích chuyên môn, vừa thiếu định hướng chiến lược lâu dài. Việc khó tìm được một HLV xứng tầm thay thế càng khiến bầu không khí tại Old Trafford thêm căng thẳng.

Trong khi đó, Sky Sports khẳng định Amorim vẫn nhận được sự ủng hộ từ nội bộ "Quỷ đỏ" trước trận đấu then chốt gặp Sunderland cuối tuần này. Đây được coi là trận đấu có thể định đoạt tương lai của ông tại Old Trafford.

Thất bại 1-3 trước Brentford hôm 27/9 khiến MU tiếp tục chìm sâu ở vị trí 14 trên bảng xếp hạng. Mùa trước, Amorim khiến "Quỷ đỏ" xếp tận thứ 15, thành tích tệ chưa từng có của CLB trong kỷ nguyên Premier League.

MU sẽ chạm trán Sunderland vào ngày 4/10, trước khi làm khách tại Anfield của Liverpool hôm 19/10.

Amorim nên hối hận vì từ bỏ Hojlund

Quyết định để Rasmus Hojlund rời Manchester United của HLV Ruben Amorim đang bị đặt dấu hỏi lớn khi tiền đạo người Đan Mạch nhanh chóng tỏa sáng tại Napoli.

9 giờ trước

Antony kể nỗi ê chề tại MU

Antony tiết lộ bản thân bị MU coi thường khi phải sống hơn 40 ngày trong khách sạn và tập luyện riêng, tách khỏi đội một của HLV Ruben Amorim.

44:2629 hôm qua

Amorim phá luật, rồi phá nát MU

Trong thế giới bóng đá, có những nguyên tắc không cần ghi thành điều khoản nhưng mọi HLV đều ngầm hiểu.

12:00 30/9/2025

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

MU lo Amorim từ chức MU Amorim từ chức

    Đọc tiếp

    Vi sao Doan Van Hau dang chiu cai nhin khat khe? hinh anh

    Vì sao Đoàn Văn Hậu đang chịu cái nhìn khắt khe?

    1 giờ trước 16:00 2/10/2025

    0

    Trong quá trình chữa trị chấn thương 2 năm qua, hình ảnh của Đoàn Văn Hậu gần như chỉ gắn liền với cô vợ Hải My khiến bản thân anh đang chịu cái nhìn khắt khe từ dư luận.

    Trung Quoc mon moi doi truyen nhan cua Luu Tuong hinh anh

    Trung Quốc mòn mỏi đợi truyền nhân của Lưu Tường

    1 giờ trước 16:00 2/10/2025

    0

    18 năm sau chiến thắng lịch sử của Lưu Tường ở nội dung 110 m rào nam tại giải điền kinh thế giới ở Osaka (Nhật Bản), Trung Quốc vẫn đang chờ một VĐV khác bước tiếp con đường đã mọc cỏ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý