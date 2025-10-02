MU lo Amorim từ chức

Theo truyền thông Anh, ban lãnh đạo MU lo ngại Ruben Amorim chủ động từ chức thay vì bị sa thải trong bối cảnh áp lực tại Old Trafford ngày càng lớn.

Amorim chưa thể vực dậy MU.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được MU bổ nhiệm vào tháng 11/2024, nhưng chưa hoàn toàn thích nghi với môi trường khắc nghiệt ở Anh. Nguồn tin cho hay Amorim tỏ ra bất ngờ trước mức độ soi xét và chỉ trích mà ông phải đối mặt từ nhiều phía sau chuỗi khởi đầu thất vọng.

Đáng chú ý, Gareth Southgate nhiều khả năng không phải là phương án thay thế nếu Amorim ra đi. Cựu HLV tuyển Anh được cho là sẽ từ chối bất kỳ lời đề nghị nào từ phía "Quỷ đỏ".

Viễn cảnh mất Amorim đặt "Quỷ đỏ" trước nguy cơ khủng hoảng kép, vừa bất ổn về thành tích chuyên môn, vừa thiếu định hướng chiến lược lâu dài. Việc khó tìm được một HLV xứng tầm thay thế càng khiến bầu không khí tại Old Trafford thêm căng thẳng.

Trong khi đó, Sky Sports khẳng định Amorim vẫn nhận được sự ủng hộ từ nội bộ "Quỷ đỏ" trước trận đấu then chốt gặp Sunderland cuối tuần này. Đây được coi là trận đấu có thể định đoạt tương lai của ông tại Old Trafford.

Thất bại 1-3 trước Brentford hôm 27/9 khiến MU tiếp tục chìm sâu ở vị trí 14 trên bảng xếp hạng. Mùa trước, Amorim khiến "Quỷ đỏ" xếp tận thứ 15, thành tích tệ chưa từng có của CLB trong kỷ nguyên Premier League.

MU sẽ chạm trán Sunderland vào ngày 4/10, trước khi làm khách tại Anfield của Liverpool hôm 19/10.