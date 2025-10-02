Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Amorim nên hối hận vì từ bỏ Hojlund

  • Thứ năm, 2/10/2025 07:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Quyết định để Rasmus Hojlund rời Manchester United của HLV Ruben Amorim đang bị đặt dấu hỏi lớn khi tiền đạo người Đan Mạch nhanh chóng tỏa sáng tại Napoli.

Rời xa áp lực tại Old Trafford, Hojlund có cơ hội xây dựng lại sự tự tin ở Napoli.

Rạng sáng 2/10, Hojlund lập cú đúp trong chiến thắng kịch tính 2-1 của Napoli trước Sporting CP tại Champions League. Đây là bàn thắng thứ 3 của Hojlund chỉ sau 5 trận ra sân cho CLB Serie A từ đầu mùa.

Màn tỏa sáng của chân sút người Đan Mạch giúp Napoli có chiến thắng đầu tiên tại châu Âu mùa này. Cựu tiền vệ Napoli, Ivano Trotta, ca ngợi Hojlund là “một cầu thủ phi thường” và cho rằng đội bóng cũ đã có một thương vụ hời: “Hojlund là một cầu thủ phi thường. Cậu ấy gây ấn tượng mạnh với phẩm chất tuyệt vời. Số tiền 40-50 triệu euro là xứng đáng cho một tài năng trẻ đầy tiềm năng”.

Trotta đặc biệt khen ngợi cách Hojlund xử lý tình huống ghi bàn: “Các bàn thắng Hojlund ghi được không đơn giản. Cậu ấy sử dụng cơ thể hoàn hảo để giữ vị trí và bình tĩnh kết thúc. Điều ấn tượng nhất là khả năng giúp đội tiến lên. Khi Napoli chơi bóng nhanh, chuyền dọc, Rasmus che chắn bóng tốt, khiến hậu vệ không thể vượt qua. Anh ấy là một cầu thủ mạnh mẽ, đầy tiềm năng”.

Antonio Cassano, cựu tuyển thủ Italy, cảm thấy khó hiểu khi MU và HLV Amorim quyết đẩy Hojlund rời đi hè này: "Thật khó hiểu khi họ (MU và HLV Amorim - PV) xem Hojlund như một món hàng hết hạn sử dụng. Cậu ấy mới 22 tuổi, trải qua mùa giải khó khăn trước đó vì cả đội chơi kém. Nhưng họ lại đẩy cậu ta đi khỏi Old Trafford bằng mọi giá. Amorim nên hối hận vì điều đó".

Haaland là đối thủ nguy hiểm của Mbappe

Erling Haaland đang bước vào mùa giải 2025/26 với phong độ cao, khiến anh trở thành một trong những ứng cử viên hàng đầu cho Quả bóng vàng (Ballon d'Or) 2026.

2 giờ trước

Sao Real Madrid phẫn nộ

Tiền vệ Federico Valverde lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng anh từ chối thi đấu ở vị trí hậu vệ phải trong chiến thắng 5-0 trước Kairat Almaty tại Champions League hôm 1/10.

2 giờ trước

