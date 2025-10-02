Sao Real Madrid phẫn nộ

Tiền vệ Federico Valverde lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng anh từ chối thi đấu ở vị trí hậu vệ phải trong chiến thắng 5-0 trước Kairat Almaty tại Champions League hôm 1/10.

Sự tận tụy và tinh thần cống hiến của Valverde là minh chứng cho lòng trung thành với Real Madrid.

Trong bài đăng trên trang cá nhân, cầu thủ 27 tuổi bày tỏ: “Tôi đọc nhiều bài báo gây tổn hại đến hình ảnh của mình. Tôi biết mình có những trận đấu không tốt và bản thân không che giấu điều đó. Tôi thực sự buồn".

"Các bạn có thể nói nhiều điều về tôi, nhưng tuyệt đối không được nói rằng tôi từ chối thi đấu. Tôi đã cống hiến tất cả và hơn thế nữa cho CLB này”, anh viết tiếp.

Phát biểu của Valverde diễn ra trong bối cảnh cầu thủ người Uruguay bị đồn đoán từ chối khởi động cùng các cầu thủ dự bị trước trận đấu với Kairat Almaty.

El Pais thậm chí tiết lộ Valverde có thái độ phản đối khi được yêu cầu vào sân, đứng bên ngoài đường biên với hai tay chắp sau lưng. Trận đấu tại Kazakhstan vừa qua của Real Madrid diễn ra trong bối cảnh họ thiếu vắng cả hai hậu vệ phải chính thức là Trent Alexander-Arnold và Dani Carvajal do chấn thương.

HLV Xabi Alonso đã quyết định sử dụng Raul Asencio ở vị trí này thay vì Valverde. Dưới thời HLV Ancelotti, Valverde nhiều lần chơi ở vị trí hậu vệ phải. Việc HLV Xabi Alonso sử dụng Asencio thay vì Valverde sau đó gây ra nhiều đồn đoán.