Haaland là đối thủ nguy hiểm của Mbappe

  • Thứ năm, 2/10/2025 07:11 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Erling Haaland đang bước vào mùa giải 2025/26 với phong độ cao, khiến anh trở thành một trong những ứng cử viên hàng đầu cho Quả bóng vàng (Ballon d'Or) 2026.

Haaland thăng hoa từ đầu mùa.

Rạng sáng 2/10, Haaland lập cú đúp trong trận hòa 2-2 của Man City trước Monaco tại vòng phân hạng Champions League. Chân sút người Na Uy ghi đến 17 bàn ở mọi cấp độ ở mùa này, thành tích chỉ kém Harry Kane (18 bàn).

Tuy nhiên, Haaland chỉ chơi 9 trận, trong khi Kane thi đấu đến 11 trận. Tính riêng ở Champions League, tuyển thủ Na Uy ghi đến 52 bàn chỉ sau 50 lần ra sân.

Chỉ một ngày sau khi Mbappe ghi 3 bàn trong chiến thắng 5-0 của Real Madrid trước chủ nhà Kairat ở vòng phân hạng Champions League, Haaland đã đáp trả.

Với 13 bàn sau 9 trận, trong đó có 5 bàn tại Champions League từ đầu mùa, Mbappe đang trên đà phá vỡ nhiều kỷ lục. Nhưng Haaland cũng không kém cạnh. Marca tin rằng Haaland sẽ là đối thủ lớn nhất của Mbappe trong cuộc đua Quả bóng vàng 2026, nếu cả hai cứ chơi với phong độ bùng nổ như thế này.

Chuỗi 8 trận liên tiếp ghi bàn cho CLB và ĐTQG không chỉ khẳng định bản năng săn bàn đáng sợ của Haaland mà còn gợi nhớ đến mùa giải lịch sử 2022/23, khi anh lập kỷ lục 36 bàn tại Premier League.

Thực tế, Haaland chỉ xếp hạng 26 tại cuộc đua Ballon d'Or 2025, trong khi Mbappe đứng thứ 7 chung cuộc - vị trí đáng thất vọng với cả hai. Dù giải Ballon d'Or không chỉ dựa vào số bàn thắng mà còn vào thành tích tập thể, cả Haaland lẫn Mbappe đều đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua với phong độ ghi bàn ấn tượng như hiện tại.

