Đòn đáp trả của tuyển thủ nhập tịch Malaysia

Trung vệ Facundo Garces nỗ lực chứng minh bản thân có gốc gác Malaysia sau đòn trừng phạt từ FIFA.

Garces quyết tâm chứng minh bản thân trong sạch.

Theo AS, Garces và người đại diện đang tích cực thu thập bằng chứng xác nhận quốc tịch Malaysia từ đời cụ cố để làm rõ tính hợp lệ của việc khoác áo đội tuyển nước này. Hạn chót để kháng cáo là vào ngày 6/10.

Nếu đơn kháng cáo được chấp nhận và chứng minh được tư cách thi đấu hợp pháp, án phạt cấm thi đấu 1 năm của FIFA dành cho Garces có thể được rút lại hoặc giảm nhẹ.

Trong khi chờ quyết định chính thức từ FIFA, Alaves - đội chủ quản của Garces - tạm thời chưa có động thái bổ sung nhân sự. CLB cũng không đưa ra dự đoán về thời điểm trung vệ này có thể trở lại tập luyện và thi đấu.

Alaves chịu tổn thất khi mất Garces, cầu thủ góp mặt trong hầu hết trận đấu ở La Liga từ đầu mùa. Đội bóng La Liga cân nhắc biện pháp pháp lý, bao gồm khả năng yêu cầu FIFA hoặc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bồi thường nếu tình trạng kéo dài, gây ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích và kế hoạch nhân sự.

Các cầu thủ nhập tịch của Malaysia đang vướng rắc rối.

Ở chiều ngược lại, FAM phủ nhận cáo buộc gian lận liên quan đến nhóm 7 cầu thủ nhập tịch đang bị FIFA treo giò. Tổng thư ký Datuk Noor Azman Hj Rahman khẳng định: “Chúng tôi phát hiện lỗi kỹ thuật trong quá trình nộp giấy tờ. Các cầu thủ liên quan đều là công dân hợp pháp của Malaysia”.

Tối 26/9, FIFA ra án phạt đối với FAM và 7 cầu thủ bị cáo buộc “giả mạo và làm sai lệch tài liệu”. Nhóm cầu thủ này phải chịu án cấm thi đấu 12 tháng và bị phạt tiền.

