MU đặt dấu chấm hết cho Zirkzee

MU sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị mua đứt hoặc cho mượn Joshua Zirkzee trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Sau Hojlund, khả năng tới lượt Zirkzee trở lại Serie A chơi bóng.

Theo báo chí Anh, Como theo sát tiền đạo người Hà Lan, coi đây là chữ ký giúp nâng tầm dự án. HLV Cesc Fabregas tin rằng Zirkzee phù hợp với triết lý của đội bóng. Ngoài Como, Juventus cũng có thể tái khởi động thương vụ sau khi mua hụt Zirkzee hồi hè 2025.

Các CLB Italy gần đây tỏ ra hứng thú với dàn cầu thủ MU, điển hình là trường hợp Scott McTominay gia nhập Napoli năm 2023. Tiền vệ người Scotland thi đấu bùng nổ, thậm chí giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất Serie A mùa trước và được đề cử Quả bóng vàng.

Hè 2025, Napoli tiếp tục mượn Rasmus Hojlund kèm điều khoản mua đứt. Tiền đạo này lập tức hồi sinh phong độ ở Italy. Rạng sáng 2/10, anh lập cú đúp giúp Napoli thắng Sporting Lisbon 2-1 ở Champions League.

Hợp đồng của Zirkzee với MU còn đến năm 2029. Anh gia nhập MU 14 tháng trước với mức phí 36,5 triệu bảng. Trước đó, Zirkzee ghi 11 bàn giúp Bologna lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự Champions League 2023/24.

Tuy nhiên, cầu thủ 24 tuổi không thể chiếm suất đá chính ở MU. Mùa này, anh mới có 4 lần vào sân từ ghế dự bị. Sự cạnh tranh khốc liệt trên hàng công "Quỷ đỏ" khiến chân sút Hà Lan khó tìm được chỗ đứng tại Old Trafford.