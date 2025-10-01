3 bến đỗ dành cho Mainoo nếu rời MU

Theo Daily Mail, Kobbie Mainoo có thể rời Old Trafford trong tháng 1/2026 với điểm đến là Napoli, Real Madrid hoặc Atletico Madrid.

Nguồn tin tiết lộ Mainoo nghiêm túc cân nhắc việc ra đi. Napoli là lựa chọn hấp dẫn khi anh có thể tái ngộ Rasmus Hojlund và Scott McTominay. Cả Real Madrid lẫn Atletico Madrid cũng theo dõi sát sao tình hình để bổ sung sức trẻ cho tuyến giữa.

Dù vậy, quyết định cuối cùng còn phụ thuộc vào số phận của Ruben Amorim. HLV 40 tuổi đang chịu sức ép khổng lồ sau khởi đầu bết bát, nhưng theo BBC Sport, Sir Jim Ratcliffe vẫn muốn "đánh giá ông sau một mùa giải trọn vẹn".

Nếu Amorim giữ ghế, khả năng Mainoo tiếp tục bị dự bị là rất cao. Trường hợp xảy ra biến động trên băng ghế huấn luyện, Mainoo có cơ hội hồi sinh tại Old Trafford. Với hợp đồng kéo dài đến 2027, MU nắm quyền chủ động, song Mainoo chắc chắn sẽ cân nhắc 3 lời mời gọi từ châu Âu.

Một năm trước, Mainoo còn là biểu tượng của thế hệ mới tại MU. Anh ghi bàn trong trận chung kết FA Cup 2024, mang về chiến thắng trước Man City và tiếp tục toả sáng trong hành trình cùng tuyển Anh tại Euro 2024. Thế nhưng, kể từ khi Amorim lên nắm quyền, vị thế ấy sụt giảm nhanh chóng.

Trong 6 trận Premier League mùa này, Mainoo chưa lần nào có tên trong đội hình xuất phát. Chấn thương và phong độ giảm sút khiến anh ngày càng mất điểm, bất chấp lời khẳng định của Amorim rằng "Mainoo là cầu thủ hàng đầu mà tôi rất tin tưởng".