Bến đỗ bất ngờ của Cannavaro

Huyền thoại bóng đá Italy, Fabio Cannavaro, chuẩn bị tái xuất trên băng ghế huấn luyện để dẫn dắt đội tuyển quốc gia Uzbekistan tại World Cup 2026.

Cannavaro dẫn dắt tuyển Uzbekistan. Ảnh: Reuters.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Cannavaro đạt thỏa thuận miệng với Liên đoàn Bóng đá Uzbekistan và dự kiến thương vụ được công bố chính thức trong vòng 48 giờ tới.

Kể từ khi chia tay Dinamo Zagreb hồi tháng 4, Cannavaro vẫn chưa có bến đỗ mới. Tuy nhiên, lời mời từ Uzbekistan mở ra cơ hội để nhà vô địch World Cup 2006 trở lại với sự nghiệp huấn luyện ở cấp độ quốc tế.

Cannavaro vốn không xa lạ với bóng đá châu Á. Ông từng có 7 năm làm việc tại châu lục này, khởi đầu tại CLB Guangzhou Evergrande (Trung Quốc), nơi bản thân có hai giai đoạn dẫn dắt và gặt hái danh hiệu. Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Italy cũng từng dẫn dắt Al Nassr (Saudi Arabia) và có thời gian ngắn ngồi ghế HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc.

Sau khi trở lại châu Âu năm 2022, Cannavaro lần lượt dẫn dắt Benevento, Udinese rồi Dinamo Zagreb. Ông tiếp quản đội bóng Croatia vào tháng 12/2024 nhưng chỉ trụ lại 5 tháng, bị sa thải sau 14 trận cầm quân.

Việc được lựa chọn làm HLV trưởng Uzbekistan là bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp huấn luyện của Cannavaro. Đội tuyển Trung Á hiện xếp hạng 54 thế giới và đã chính thức giành vé tới World Cup 2026 hồi tháng 6. Đây là lần đầu tiên Uzbekistan góp mặt tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.

