Cựu cầu thủ MU dùng ChatGPT ký được hợp đồng, không cần người đại diện

Demetri Mitchell - cựu hậu vệ trưởng thành từ MU, tiết lộ sử dụng ChatGPT tự đàm phán hợp đồng chuyên nghiệp mới nhất.

Mitchell, 28 tuổi, từng có màn ra mắt Ngoại hạng Anh cho MU mùa 2016/17 và hiện khoác áo Leyton Orient (League One - hạng 3 Anh). Hè 2025, anh ký hợp đồng 2 năm với CLB và ra sân 10 trận trên mọi đấu trường. Nhưng điều khiến giới bóng đá tò mò không phải màn trình diễn, mà cách bản thân ký được bản hợp đồng này. Anh không nhờ đến người đại diện, chỉ với sự trợ giúp từ ChatGPT.

Mitchell tiết lộ: "CLB gửi đề nghị cho tôi. Tôi bắt đầu hỏi ChatGPT cách thương lượng, nên nói gì và lập luận ra sao. Tôi đưa vào thông tin như mức lương cũ, chi phí sinh hoạt khi chuyển tới London, việc vợ con tôi đi cùng… ChatGPT giúp tôi soạn thảo cách trình bày để hợp lý hơn".

Mitchell nói thêm: "Tôi nghĩ mình xứng đáng nhận nhiều hơn, nhưng không thể nói thẳng ra kiểu 'tôi muốn mức lương X'. Nhờ ChatGPT, tôi tìm ra cách thương lượng khéo léo. ChatGPT là người đại diện tốt nhất mà tôi từng có. Phí đại diện thường là 5%, còn ChatGPT chỉ tốn 15 bảng mỗi tháng".

Ngoài câu chuyện về AI, Mitchell cũng cho hay tài chính của cầu thủ chuyên nghiệp không hào nhoáng như nhiều người nghĩ. Anh phân tích một cầu thủ League One có thể nhận 2.000-3.000 bảng/tuần, nhưng sau khi trừ 45% thuế và phí đại diện, con số thực nhận chỉ còn một nửa.

Cầu thủ chỉ có hợp đồng ngắn hạn 1-2 năm, luôn đối mặt với nguy cơ thất nghiệp. Chi phí sinh hoạt, nhà cửa, xe cộ, cộng thêm gia đình phải hy sinh công việc khi theo chồng con chuyển CLB, khiến thu nhập không dư dả như nhiều người lầm tưởng.

Mitchell khẳng định: "Bóng đá không hào nhoáng như người ta thấy trên TV. Đó chỉ là sự đảm bảo trong ngắn hạn, còn về lâu dài, bạn phải tính kỹ cho tương lai sau khi giải nghệ".