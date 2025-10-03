Real từ chối mức giá kỷ lục dành cho Valverde

CLB chủ sân Bernabeu nhận đề nghị lên đến 130 triệu euro dành cho tiền vệ người Uruguay.

Real kiên quyết giữ chân Valverde.

Theo Defensa Central, Chelsea sẵn sàng kích nổ vụ bán cầu thủ đắt nhất lịch sử Real Madrid bằng việc chi 130 triệu euro cho Federico Valverde. Tuy nhiên, "Los Blancos" ngay lập tức từ chối. Real Madrd coi Valverde là "không thể đụng đến" và không chấp nhận bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Trong những tuần qua, màn trình diễn của Valverde có phần gây tranh cãi, khi xuất hiện tin đồn anh từ chối thi đấu ở các vị trí ngoài tiền vệ trung tâm. Nhưng chính cầu thủ này phủ nhận, khẳng định anh luôn sẵn sàng cống hiến ở mọi vị trí mà huấn luyện viên yêu cầu. HLV Xabi Alonso cũng hạ nhiệt vấn đề, cho rằng Valverde vẫn giữ sự chuyên nghiệp tuyệt đối và là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của ông.

Real Madrid đang trải qua giai đoạn nhiều áp lực, khi mọi chỉ trích dễ dàng nhắm vào những trụ cột. Tuy nhiên, CLB đã lựa chọn bảo vệ Valverde, xem anh là biểu tượng của sự bền vững và tận hiến.

Với phong cách thi đấu mạnh mẽ, sự đa năng và khả năng lãnh đạo trên sân, tiền vệ này được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vai trò then chốt trong hành trình chinh phục danh hiệu mùa này.

Valverde cùng đồng đội vừa tìm lại sự tự tin sau chiến thắng 5-0 trước Kairat ở Champions League. Rạng sáng 5/10, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ đối mặt thử thách mang tên Villarreal tại vòng 8 La Liga.