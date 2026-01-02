Mainoo gây bất ngờ

Kobbie Mainoo chưa có ý định rời MU và quyết tâm làm lại sự nghiệp tại Old Trafford, bất chấp quãng thời gian đầy khó khăn dưới thời HLV Ruben Amorim.

Mainoo sẵn sàng ở lại chiến đấu cho suất đá chính.

Tiền vệ 20 tuổi phải ngồi ngoài 3 trận gần nhất vì chấn thương bắp chân và chưa có trận đá chính nào tại Premier League mùa giải năm nay. Theo các nguồn tin thân cận, mối quan hệ giữa Mainoo và ban huấn luyện không thật sự suôn sẻ trong những tháng qua.

Căng thẳng từng bộc phát khi người anh cùng cha khác mẹ của Mainoo xuất hiện trên khán đài Old Trafford với chiếc áo in dòng chữ "Free Kobbie Mainoo" (tạm dịch: Hãy để Mainoo tự do) ở trận hòa 4-4 với Bournemouth hồi đầu tháng 12.

Dù vậy, nguồn tin thân cận với Mainoo khẳng định cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Carrington không có ý định buông xuôi. Anh vẫn tin rằng mình có thể xoay chuyển tình thế và giành lại chỗ đứng tại đội một MU. Thống kê cho thấy Mainoo đá chính 16 trong tổng số 61 trận dưới thời Amorim, và lần gần nhất có tên trong đội hình xuất phát là thất bại nặng nề trước Grimsby ở Cúp Liên đoàn hồi tháng 8.

Mùa hè vừa qua, MU từ chối đề nghị được ra đi theo dạng cho mượn của Mainoo. Chấn thương hiện tại, cùng việc Bruno Fernandes cũng phải nghỉ thi đấu vì căng cơ đùi, khiến khả năng Mainoo rời Old Trafford giữa mùa gần như không còn.

Hợp đồng của Mainoo còn thời hạn đến năm 2027, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm. Trong bối cảnh tương lai còn nhiều bất định, Mainoo vẫn chọn cách ở lại chiến đấu, với niềm tin rằng sự kiên nhẫn và nỗ lực sẽ giúp anh tìm lại vị thế vốn có tại "Nhà hát của những giấc mơ".