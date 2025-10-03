MU không để mất thêm 'Caicedo thứ hai'

MU hoàn tất thương vụ chiêu mộ Cristian Orozco, cầu thủ được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất Nam Mỹ hiện nay.

Cristian Orozco là thủ quân của U17 Colombia.

Tiền vệ phòng ngự 17 tuổi mới gia nhập Fortaleza đầu năm 2024 nhưng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn châu Âu. MU quyết định ra tay sớm để tránh kịch bản tiếc nuối như trường hợp Moises Caicedo.

Năm 2020, "Quỷ đỏ" từng rút lui khỏi thương vụ vì vướng mắc phí chuyển nhượng 5,5 triệu bảng và thủ tục với người đại diện. Kết cục, Caicedo sang Chelsea hai năm rưỡi sau đó với mức kỷ lục 115 triệu bảng.

Theo quy định FIFA, Orozco sẽ khoác áo MU từ tháng 7/2026 khi đủ 18 tuổi. Trước đó, cầu thủ trẻ có 9 lần ra sân cho U17 Colombia trong năm 2024 và gây ấn tượng mạnh với khả năng đánh chặn, thể lực sung mãn và tố chất thủ lĩnh.

Đây là bước đi mới trong chiến lược chiêu mộ tài năng Nam Mỹ của MU dưới thời Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox. Hè qua, đội chủ sân Old Trafford cũng đưa về hậu vệ trái 18 tuổi Diego Leon, và đang theo dõi sát Dan Sinate, tài năng 19 tuổi người Mali thuộc biên chế Angers.

Cùng với đó, MU tiến hành tái cấu trúc hệ thống tuyển trạch, cắt giảm từ hơn 100 tuyển trạch viên xuống còn 10, trao thêm quyền cho Giám đốc tuyển trạch Christopher Vivell. Sự tinh gọn giúp CLB hành động quyết đoán và hiệu quả hơn trên thị trường chuyển nhượng.

Trong bối cảnh trải qua mùa 2024/25 thảm họa khi đứng tận thứ 15 Ngoại hạng Anh, MU đang dốc sức tái thiết. Họ chi đậm cho Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Tuy nhiên, phong độ vẫn chưa khởi sắc khi đội bóng mới thắng 2 trận từ đầu mùa và vừa thua Brentford 1-3.