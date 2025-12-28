Osimhen tỏa sáng

Pha chọn vị trí và đánh đầu dũng mãnh của Osimhen ở phút 44 mở tỷ số 1-0 cho Nigeria, trong màn so tài căng thẳng với Tunisia. Bàn thắng đó gần như chứng tỏ hết những phẩm chất hàng đầu của tiền đạo đang khoác áo Galatasaray, tạo ra bước ngoặt cho trận đấu.
Trận này, Osimhen tiếp tục là nhân tố chính khi ngoài bàn thắng, anh còn dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn. Và cũng chỉ ngay đầu hiệp hai, Ndidi và Lookman ghi tiếp hai bàn để giúp "Đại bàng xanh" dẫn trước tới 3 bàn.
Nhưng Tunisia không dễ dàng chịu đầu hàng trong trận đấu phân định ngôi đầu bảng C, khi Montassar Talbi và Ali Abdi ghi liền hai bàn ở các phút 74 và 86 để suýt chút nữa tạo nên kết thúc kịch tính.
Ba điểm có được trận này giúp Nigeria hiện có 6 điểm, vững vàng ở ngôi đầu bảng C, trong khi Tunisia mới có 3 điểm. Với chiến thắng 3-2 trước chính Tunisia, Nigeria khẳng định họ vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, khi Osimhen đang có phong độ cao.
Những cuốn sách hay về thể thao
Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...