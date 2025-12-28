Rạng sáng 28/12, Victor Osimhen tỏa sáng khi ghi bàn giúp Nigeria hạ Tunisia 3-2, để giúp "Đại bàng xanh" trở thành đội thứ hai lọt vào vòng knock-out CAN Cup 2025 sau Ai Cập.

Osimhen lập siêu phẩm đánh đầu Rạng sáng 28/12, Victor Osimhen ghi bàn từ đánh đầu đẹp mắt giúp Nigeria thắng Tunisia 3-2 ở lượt trận thứ hai bảng C CAN Cup 2025.

Pha chọn vị trí và đánh đầu dũng mãnh của Osimhen ở phút 44 mở tỷ số 1-0 cho Nigeria, trong màn so tài căng thẳng với Tunisia. Bàn thắng đó gần như chứng tỏ hết những phẩm chất hàng đầu của tiền đạo đang khoác áo Galatasaray, tạo ra bước ngoặt cho trận đấu.

Trận này, Osimhen tiếp tục là nhân tố chính khi ngoài bàn thắng, anh còn dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn. Và cũng chỉ ngay đầu hiệp hai, Ndidi và Lookman ghi tiếp hai bàn để giúp "Đại bàng xanh" dẫn trước tới 3 bàn.

Nhưng Tunisia không dễ dàng chịu đầu hàng trong trận đấu phân định ngôi đầu bảng C, khi Montassar Talbi và Ali Abdi ghi liền hai bàn ở các phút 74 và 86 để suýt chút nữa tạo nên kết thúc kịch tính.

Ba điểm có được trận này giúp Nigeria hiện có 6 điểm, vững vàng ở ngôi đầu bảng C, trong khi Tunisia mới có 3 điểm. Với chiến thắng 3-2 trước chính Tunisia, Nigeria khẳng định họ vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, khi Osimhen đang có phong độ cao.

Siêu phẩm giúp MU hạ Newcastle Rạng sáng 27/12, Patrick Dorgu thực hiện cú volley một chạm đẹp mắt giúp MU thắng Newcastle 1-0 ở vòng 18 Premier League.