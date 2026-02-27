Chuyện khó tin về Lampard ở Chelsea

Trong suốt 18 tháng dẫn dắt Chelsea, huyền thoại CLB Frank Lampard chưa từng có bất kỳ cuộc trao đổi nào với ông chủ khi đó là Roman Abramovich.

Thông tin được cựu trợ lý Jody Morris chia sẻ và lập tức khiến cựu danh thủ Joleon Lescott sửng sốt. Bình luận về câu chuyện, Lescott thốt lên: "Thật điên rồ".

Lampard là một trong những cầu thủ biểu tượng của Chelsea, chỉ xếp sau John Terry về số lần ra sân tại Premier League cho đội bóng thành London. Sau khi giải nghệ năm 2014, ông trở lại Stamford Bridge năm 2019 thay thế Maurizio Sarri, với kỳ vọng đưa CLB vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tuy nhiên, theo Morris - người theo chân Lampard từ Derby County đến Chelsea, mọi hoạt động điều hành trong giai đoạn đó chủ yếu do Giám đốc Marina Granovskaia đảm trách.

Phát biểu trên podcast All Out Football, Morris khẳng định: "Frank không có cuộc nói chuyện nào với Roman Abramovich trong suốt thời gian làm HLV. Khi còn là cầu thủ thì có, nhưng khi trở lại trên cương vị HLV, họ không hề trao đổi, dù Frank mong muốn điều đó".

Thực tế, ngay thời điểm Lampard bị sa thải vào tháng 1/2021, nhiều nguồn tin cũng cho rằng Granovskaia mới là nhân vật nắm quyền lực lớn trong cấu trúc thượng tầng của CLB.

Về chuyên môn, Lampard đưa Chelsea cán đích thứ 4 và vào chung kết FA Cup mùa đầu tiên. Tuy nhiên, phong độ sa sút nghiêm trọng ở mùa kế tiếp khiến ông phải ra đi.

Câu chuyện của Lampard một lần nữa cho thấy khoảng cách quyền lực đáng chú ý giữa băng ghế huấn luyện và thượng tầng Chelsea trong kỷ nguyên Abramovich.

