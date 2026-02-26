Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chelsea theo sát khả năng chiêu mộ Ronaldo

  • Thứ năm, 26/2/2026 18:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đội bóng thành London được cho là cân nhắc phương án đưa Cristiano Ronaldo trở lại châu Âu nếu anh rời Al Nassr.

Theo Football Insider, Chelsea là một trong số ít CLB đủ tiềm lực tài chính để cân nhắc thương vụ này. Mức lương và đãi ngộ của Ronaldo luôn ở nhóm cao nhất thế giới. Đây là rào cản khiến phần lớn đội bóng châu Âu khó tiếp cận. Tuy nhiên, với nguồn lực hiện có, Chelsea được đánh giá đủ khả năng nếu thực sự muốn theo đuổi.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, ban lãnh đạo Chelsea cũng nhìn thấy lợi ích thương mại rõ ràng. Ronaldo vẫn là một trong những biểu tượng toàn cầu của bóng đá. Sự xuất hiện của anh có thể tạo cú hích lớn về truyền thông, doanh số áo đấu và các hợp đồng tài trợ. Với một CLB đang trong quá trình tái định vị hình ảnh, đây là yếu tố không thể bỏ qua.

Dù vậy, hiện chưa có đề nghị chính thức nào được gửi tới Al Nassr. Tương lai của Ronaldo vẫn chưa được xác nhận. Việc anh có thực sự rời Saudi Arabia hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm hợp đồng và tham vọng cá nhân.

Chelsea mới chỉ dừng ở mức theo dõi. Nhưng trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng luôn biến động, khả năng xảy ra một thương vụ gây tiếng vang vẫn là điều không thể loại trừ.



