Ronaldo bất mãn

Thái độ của tiền đạo Cristiano Ronaldo trên băng ghế dự bị Al Nassr thu hút sự quan tâm của dư luận.

Thái độ của Ronaldo gây chú ý. Ảnh: Reuters.

Trong chiến thắng đậm 5-0 của Al Nassr trước Al-Najma tại vòng 23 Saudi Pro League (SPL) rạng sáng 26/2, Ronaldo tiếp tục ghi dấu ấn khi thực hiện thành công quả phạt đền trong hiệp một, qua đó nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên con số 965. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ bàn tán là việc siêu sao người Bồ Đào Nha bị rút ra sân ngay từ phút 56.

Thay vì tiếp tục sử dụng Ronaldo, HLV Jorge Jesus của Al Nassr quyết định trao cơ hội cho các cầu thủ khác, trong bối cảnh đội nhà đã dẫn trước 4-0.

Theo AS, Ronaldo tỏ ra không hài lòng khi bị thay ra sớm và để lộ thái độ không vui trên băng ghế dự bị. Hình ảnh được ghi lại cho thấy gương mặt trầm ngâm của chân sút 41 tuổi, làm dấy lên nhiều đồn đoán trên mạng xã hội.

Ronaldo không vui khi bị thay ra sớm. Ảnh: Reuters.

Một số cổ động viên nhận định Ronaldo vẫn còn sung sức và tin rằng anh có thể ghi thêm bàn thắng trước đối thủ. Cũng có fan hài hước cho rằng Ronaldo xin ra sân để kịp theo dõi trận đấu giữa Real Madrid và Benfica tại vòng play-off Champions League.

Dù vậy, sau khi trận đấu khép lại, Ronaldo trở lại sân để ăn mừng cùng đồng đội và các CĐV với tâm trạng vui vẻ. Kể từ khi trở lại thi đấu sau quãng thời gian “đình công” liên quan đến chính sách chuyển nhượng của Al Nassr, Ronaldo đã ghi 4 bàn trong 3 trận gần nhất, thể hiện phong độ săn bàn ấn tượng.

Mùa giải này, Ronaldo góp dấu giày vào 26 bàn thắng sau 25 trận cho Al Nassr trên mọi đấu trường, gồm 22 pha lập công và 4 kiến tạo. Hiệu suất ấy cho thấy anh vẫn duy trì cường độ thi đấu và sự sắc bén dù đã bước sang tuổi 41.

Chiến thắng trước Al-Najma giúp Al Nassr tạo khoảng cách 2 điểm so với đội nhì bảng là Al Ahli trên bảng xếp hạng SPL.

