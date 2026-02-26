Khoảnh khắc rùng mình ở Champions League

Tiền đạo Nikola Krstovic của Atalanta đổ máu sau pha va chạm với cầu thủ Dortmund trong chiến thắng của đại diện Serie A ở lượt về play-off Champions League rạng sáng 26/2.

Pha bóng khiến Krstovic đổ máu.

Trong một tình huống tranh chấp bóng ở cuối hiệp hai, Krstovic lĩnh trọn cú vung chân của hậu vệ Ramy Bensebaini bên phía Dortmund. Pha va chạm ghê rợn làm tiền đạo Atalanta nằm sân với khuôn mặt bê bết máu.

VAR lập tức vào cuộc và đề nghị trọng tài Jose Maria Sánchez xem lại tình huống. Sau vài phút tham khảo màn hình, ông quyết định cho Atalanta hưởng phạt đền.

Bên ngoài đường biên, thành viên hai đội phản ứng dữ dội. Hậu vệ Nico Schlotterbeck (Dortmund) và sau đó là Bensebaini đều bị truất quyền thi đấu, trong đó Bensebaini nhận thẻ vàng thứ hai vì pha phạm lỗi nguy hiểm.

Sau khi được đội ngũ y tế chăm sóc và băng bó, Krstovic vẫn tiếp tục thi đấu đến hết trận.

Trong khi đó, trên chấm 11 m ở phút 90+8, Lazar Samardzic lạnh lùng đánh bại thủ môn Dortmund, ấn định chiến thắng chung cuộc 4-1 sau hai lượt trận. Bàn thắng muộn chính thức tiễn Dortmund rời giải trong cay đắng, còn Atalanta giành vé vào vòng 1/8.

Đồng đội đến thăm Krstovic sau trận.

Sau trận, tiền đạo Krstovic chia sẻ hình ảnh bản thân với hai vết rách dài trên trán, cho thấy mức độ tổn thương nghiêm trọng sau pha vào bóng của Bensebaini. Dù vậy, chân sút này vẫn nở nụ cười rạng rỡ khi đội nhà đi tiếp tại Champions League.

Atalanta là đại diện Serie A duy nhất còn trụ lại ở đấu trường này. Trước đó, Inter Milan, Napoli và Juventus đều phải dừng bước sớm. Đáng chú ý, nhà đương kim vô địch Serie A là Napoli thậm chí bị loại ngay từ vòng phân hạng.

Đối thủ tiếp theo của Atalanta tại vòng 1/8 sẽ là Arsenal hoặc Bayern Munich, được xác định sau lễ bốc thăm diễn ra vào ngày 27/2.

Bodo/Glimt - 'ngựa ô' của Champions League 2025/26 Đại diện bóng đá Na Uy đang viết nên câu chuyện cổ tích khi lần lượt khiến nhiều ông lớn tại châu Âu phải nhận trái đắng.