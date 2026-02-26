Nhiều người hâm mộ đang chờ đợi trận đại chiến giữa Real Madrid và Man City tại vòng 1/8 Champions League.

Real Madrid có thể đại chiến Man City ở vòng 1/8 Champions League. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 26/2, Real Madrid giành chiến thắng 2-1 trước Benfica để điền tên vào vòng 1/8 Champions League. Theo Opta, đội bóng Hoàng gia đi tiếp ở 22 trong 23 cặp đấu Champions League gần nhất khi giành chiến thắng ở lượt đi. Ngoại lệ duy nhất là cú sảy chân trước Ajax tại vòng 1/8 mùa 2018/19.

Không chỉ bản lĩnh ở những thời khắc quyết định, Real Madrid còn là CLB góp mặt nhiều nhất ở vòng knock-out Champions League với 30 lần vượt qua vòng bảng. Thành tích này vượt qua Bayern Munich (28 lần) và Barcelona (25 lần), cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc của đội bóng giàu thành tích nhất đấu trường này.

Theo phân nhánh, Real Madrid sẽ đối đầu một trong hai cái tên là Man City hoặc Sporting CP tại vòng 1/8. Nếu lá thăm đưa đại diện Tây Ban Nha chạm trán Man City, đây sẽ là màn tái đấu đầy duyên nợ giữa hai thế lực hàng đầu châu Âu trong những năm gần đây. Các cuộc đối đầu giữa đôi bên luôn diễn ra căng thẳng, giàu tốc độ và đậm chất chiến thuật.

Real thường xuyên gặp Man City ở Champions League. Ảnh: Reuters.

Lịch sử đối đầu giữa Real Madrid và Man City cho thấy sự cân bằng khi mỗi đội đều có 5 trận thắng, 5 trận thua và 5 trận hòa. Đáng chú ý, hai đối thủ này chạm trán nhau ở Champions League trong bốn mùa giải liên tiếp, đều tại vòng knock-out.

Ở mùa 2024/25, Real Madrid chạm trán Man City tại vòng 1/8 và giành chiến thắng thuyết phục ở cả hai lượt trận với tổng tỷ số 6-3.

Trong ba lần chạm trán trước đó, Man City chỉ thắng Real Madrid đúng một lần (bán kết mùa 2022/23).

Ngoài cặp đấu tiềm năng giữa Real Madrid và Man City, người hâm mộ còn có thể chứng kiến một màn so tài hấp dẫn khác khi PSG có thể đối đầu Barcelona hoặc Chelsea. Thậm chí, các đại diện Premier League cũng có khả năng đối đầu trực tiếp ngay từ vòng này, khi Newcastle có thể gặp Chelsea.

Lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League sẽ diễn ra vào ngày 27/2.

Khoảnh khắc ăn mừng bùng nổ của Mourinho Rạng sáng 29/1, Jose Mourinho ôm lấy cậu bé nhặt bóng ăn mừng khi Benfica thắng Real Madrid 4-2 ở phút 90+8 và giành vé vào vòng play-off Champions League.