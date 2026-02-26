Cú sốc chấn thương với Real Madrid

Rạng sáng 26/2, Raul Asencio phải rời sân trên cáng khi Real Madrid thắng Benfica 2-1 thuộc lượt về vòng play-off Champions League.

Asencio nằm sân bất động sau pha va chạm mạnh với Camavinga.

Tình huống xảy ra ở đầu hiệp hai, thời điểm tỷ số đang là 1-1. Trong nỗ lực bật cao tranh chấp, Asencio không may đâm sầm vào Eduardo Camavinga. Cả hai ngã xuống sân đầy đau đớn, khiến khán đài Bernabeu lặng đi. Tuy nhiên, hậu quả nghiêm trọng hơn thuộc về trung vệ 23 tuổi.

Đội ngũ y tế lập tức vào sân chăm sóc Asencio. Anh được cố định cổ bằng nẹp chuyên dụng trước khi được đưa rời sân bằng cáng ở phút 77, trong tràng pháo tay động viên của CĐV nhà. Hiện chưa rõ chấn thương của Asencio. Sau đó, David Alaba vào thay, trong khi Camavinga cũng hường chỗ cho Franco Mastantuono, nhưng có thể tự bước đi mà không cần hỗ trợ.

Tại Bernabeu, trận đấu diễn ra căng thẳng. Rafa Silva mở tỷ số cho đại diện Bồ Đào Nha, trước khi Aurelien Tchouameni gỡ hòa. Bước ngoặt đến ở phút 80 khi Vinicius ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 (chung cuộc 3-1). Ngôi sao người Brazil tiếp tục thực hiện màn ăn mừng từng khiến anh bị phạt thẻ, trong bối cảnh dư âm lùm xùm phân biệt chủng tộc chưa lắng xuống.

Ở lượt đi, Vinicius cáo buộc Gianluca Prestianni có lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc. Trận đấu phải tạm dừng 10 phút theo quy trình chống phân biệt chủng tộc của UEFA. Prestianni phủ nhận cáo buộc nhưng bị đình chỉ tạm thời ở trận này. Nếu bị kết luận có tội, cầu thủ 20 tuổi có thể đối mặt án cấm thi đấu tối thiểu 10 trận.

Giữa những biến động cả chuyên môn lẫn ngoài sân cỏ, Real vẫn biết cách vượt qua nghịch cảnh. Tuy nhiên, chấn thương của Asencio chắc chắn sẽ khiến HLV Alvaro Arbeloa thêm phần lo lắng trước chặng đường khốc liệt phía trước.