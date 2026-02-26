Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cú sốc chấn thương với Real Madrid

  • Thứ năm, 26/2/2026 06:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 26/2, Raul Asencio phải rời sân trên cáng khi Real Madrid thắng Benfica 2-1 thuộc lượt về vòng play-off Champions League.

Asencio nằm sân bất động sau pha va chạm mạnh với Camavinga.

Tình huống xảy ra ở đầu hiệp hai, thời điểm tỷ số đang là 1-1. Trong nỗ lực bật cao tranh chấp, Asencio không may đâm sầm vào Eduardo Camavinga. Cả hai ngã xuống sân đầy đau đớn, khiến khán đài Bernabeu lặng đi. Tuy nhiên, hậu quả nghiêm trọng hơn thuộc về trung vệ 23 tuổi.

Đội ngũ y tế lập tức vào sân chăm sóc Asencio. Anh được cố định cổ bằng nẹp chuyên dụng trước khi được đưa rời sân bằng cáng ở phút 77, trong tràng pháo tay động viên của CĐV nhà. Hiện chưa rõ chấn thương của Asencio. Sau đó, David Alaba vào thay, trong khi Camavinga cũng hường chỗ cho Franco Mastantuono, nhưng có thể tự bước đi mà không cần hỗ trợ.

Tại Bernabeu, trận đấu diễn ra căng thẳng. Rafa Silva mở tỷ số cho đại diện Bồ Đào Nha, trước khi Aurelien Tchouameni gỡ hòa. Bước ngoặt đến ở phút 80 khi Vinicius ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 (chung cuộc 3-1). Ngôi sao người Brazil tiếp tục thực hiện màn ăn mừng từng khiến anh bị phạt thẻ, trong bối cảnh dư âm lùm xùm phân biệt chủng tộc chưa lắng xuống.

Ở lượt đi, Vinicius cáo buộc Gianluca Prestianni có lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc. Trận đấu phải tạm dừng 10 phút theo quy trình chống phân biệt chủng tộc của UEFA. Prestianni phủ nhận cáo buộc nhưng bị đình chỉ tạm thời ở trận này. Nếu bị kết luận có tội, cầu thủ 20 tuổi có thể đối mặt án cấm thi đấu tối thiểu 10 trận.

Giữa những biến động cả chuyên môn lẫn ngoài sân cỏ, Real vẫn biết cách vượt qua nghịch cảnh. Tuy nhiên, chấn thương của Asencio chắc chắn sẽ khiến HLV Alvaro Arbeloa thêm phần lo lắng trước chặng đường khốc liệt phía trước.

Vinicius lại tỏa sáng, Real hiên ngang vào vòng 1/8 Champions League

Rạng sáng 26/2, Vinicius ghi bàn giúp Real Madrid đánh bại Benfica 2-1 trên sân nhà ở play-off lượt về giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu.

5 giờ trước

Wirtz lỡ hẹn với Real Madrid như thế nào?

Người đại diện Volker Struth tiết lộ đã trực tiếp giới thiệu Florian Wirtz cho Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid trước khi Liverpool chi 125 triệu euro để hoàn tất thương vụ.

11 giờ trước

Đừng bất công với Mourinho trong vụ Vinicius

Jose Mourinho chưa bao giờ là một cái tên xa lạ với những tranh cãi, nhưng lần tái ngộ giữa Benfica và Real Madrid tại vòng play-off, "Người đặc biệt" vào một thế kẹt đặc biệt.

14 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Real Madrid Real Madrid

    Đọc tiếp

    Khoanh khac rung minh o Champions League hinh anh

    Khoảnh khắc rùng mình ở Champions League

    12 phút trước 07:59 26/2/2026

    0

    Tiền đạo Nikola Krstovic của Atalanta đổ máu sau pha va chạm với cầu thủ Dortmund trong chiến thắng của đại diện Serie A ở lượt về play-off Champions League rạng sáng 26/2.

    Tinh the dao nguoc voi MU hinh anh

    Tình thế đảo ngược với MU

    1 giờ trước 07:02 26/2/2026

    0

    MU vừa công bố khoản lợi nhuận hoạt động ấn tượng sau hàng loạt biện pháp cắt giảm chi phí quyết liệt dưới thời tỷ phú Jim Ratcliffe.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý